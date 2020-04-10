Evde lokma nasıl yapılır kahvaltıda pudra şekeriyle deneyin!

Kahvaltı sofralarınıza bam başka bir lezzet dahil edebileceğiniz loka tarifini elmaelma.com'da bulabilirsiniz. Sabah kahvaltıda afiyetle yiyebileceğiniz lokmayı pudra şekerine batırarak harika bir lezzet alabilirsiniz. Evde lokma nasıl yapılır? Sorusuna yanıt arayanlar için evde en basit haliyle lokma yapmanın püf noktalarını sizin için sıraladık! İşte evde lokma yapmak için ihtiyacınız olan malzemeler...

Malzemeler; 3,5 su bardağı un, 2 su bardağı ılık su, 1 paket kuru maya, 1 yemek kaşığı toz şeker, 2,5 su bardağı ayçiçek yağı, 2 su bardağı toz şeker, 1,5 su bardağı su, 3-4 damla limon suyu ve pudra şekeri yeterli olacaktır.

Yapılış aşaması; 3,5 su bardağı unu geniş bir kabın içine alın ve ortasını havuz şeklinde açın. 1 paket kuru maya, 1 yemek kaşığı toz şeker ilave edin.

2 su bardağı ılık suyu ilave ederek yoğurmaya başlayın. Ele yapışan ve cıvık bir hamur elde edin. Hamurunuzun üzerini kapatın, oda sıcaklığında 1 saat mayalandırın. Hamur mayalanırken şerbetini hazırlayın. Tencerenin içerisine 2 su bardağı toz şeker ve 1,5 su bardağı suyu aktarın. Şeker eriyince limon suyunu ilave edin. Hafif kaynayınca ocaktan alın ve soğumaya bırakın.

Mayalanan hamuru sıkma torbasına aktarın. Yağlanmış mutfak makası yardımıyla hamurunuzdan küçük toplar kesin. Kızgın yağın içerisinde kızartın. Kızan lokmaları kevgir yardımıyla alın ve soğuk şerbetin içerisine atın. 10 saniye kadar şerbetin içerisinde tutun. Üzerine tarçın serperek veya pudra şekerine batırarak afiyetle yiyebilirsiniz!