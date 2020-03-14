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Bakanlık korona tedbirine uymayan Şeyma'nın İtalyan sevgilisiyle ilgili harekete geçti

Şeyma Subaşı'nın İtalya'dan gelen sevgilisi Guido Senia'nın koronavirüsle ilgili 14 gün kuralına uymaması üzerine İçişleri Bakanlığı harekete geçti

Bakanlık korona tedbirine uymayan Şeyma'nın İtalyan sevgilisiyle ilgili harekete geçti
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Şeyma Subaşı ve İtalyan sevgilisi Guido Senia, dün akşam bir etkinlikte beraber görüntülendi. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Guido Senia, İtalya'dan Türkiye'ye geldiğini açıkladı. Ancak Subaşı'nın İtalyan sevgilisi Guido Senia koronavirüs sebebiyle yurtdışı seyahatlerinden sonraki 14 gün karantina kuralına uymadı. Bunun üzerine İçişleri bakanlığı harekete geçtiğini duyurdu. Şeyma Subaşı'nın İtalya'dan gelen sevgilisi ya ülkesine gönderilecek ya da 14 gün karantina altına alınacak.

Ülkesine dönmezse karantinaya alınacak 

İtalya'dan seyahat sonrası Türkiye'ye dönen Şeyma Subaşı'nın italyan sevgilisi Guido Senia, Koronavirüs salgınıyla ilgili alınan tedbirler kapsamında uygulanan 14 gün kuralına uymadı. İtalya'dan geldiğini açıklayan Senia, bu açıklamasının ardından sosyal medyada bazı bazı vatandaşlar "Yurt dışı dönüşleri için 14 gün kuralına dikkat etti mi acaba?" diye sordu. Kurala uymadığı görülen Guido Senia tepki çekti.

Bakanlık, korona tedbirine uymayan Şeyma'nın İtalyan sevgilisiyle ilgili harekete geçti

İçişleri Bakanlığı harekete geçti 

osyal medyada üst üste gelen tepkilerin ardından gazeteci Candaş Tolga Işık olayı duyan İçişleri Bakanlığı harekete geçtiğini duyurdu. Şeyma Subaşı'nın İtalya'dan gelen sevgilisi ya ülkesine gönderilecek ya da 14 gün karantina altına alınacak.

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