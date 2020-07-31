Kolay şekerpare nasıl yapılır bayram sofralarına yakışır tatlı!

Pandemi nedeniyle bu bayram biraz sönük geçiyor olsa da sofralarınızı şenlendirecek bir tatlı tarifi hazırladık. Evinizde kolayca hazırlayabileceğiniz, pastaneden aldıklarınızdan çok daha lezzetli şekerpare tarifini denemenizi öneririz. Şekerpare, hem pratik oluşu hem de lezzetiyle en çok tercih edilen tatlılar arasında yer alıyor. Peki, irmikli şekerpare nasıl yapılır? İşte pratik ve kolay şekerpare tarifi...

Malzemeler:

125 gram oda sıcaklığında tereyağı

1 bardak pudra şekeri

2,5 kaşık irmik

1 yumurta

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

2 bardak un

Şerbet için:

3,5 bardak şeker

4 bardak su

2-3 damla limon suyu

Üzerine tane fındık

Yapılışı:

Yağ, irmik, pudra şekeri ve yumurtayı elinizle iyice ezerek karıştırın. Vanilya - kabartma tozunu ekleyin ve çok sert olmayacak şekilde bir hamur yoğurun. Hamura yumuşak şekil verip üzerine fındık bastırıp pişirin. Fırından çıkan şekerparelerin üzerine şurubu kaynatıp soğuttuktan sonra dökün ve dinlendirin. Afiyet olsun.