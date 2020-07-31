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Gnocchi (Niyokki) makarna nasıl yapılır tadı damaklarda kalıyor!

Makarna'nın anavatanı İtalya'nın tadına doyum olmaz makarna türlerinden gnocchi makarnayı bugün sizler için seçtik. İşte gnocchi makarna tarifi...

Gnocchi (Niyokki) makarna nasıl yapılır tadı damaklarda kalıyor!
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Makarna vazgeçilmez yemeklerinizdense şayet, patatesle yapılan bu İtalyan lezzetinin hoşunuza gideceğinden eminiz. Kendi makarnanızı kendiniz yapmanın keyfine varacağınız enfes bir gnocchi yemeye hazır olun! Hamurunda haşlanmış patatesin bulunduğu ve patates tadının hissedildiği gnocchi makarna için malzemeleri hazırlayın. Peki, gnocchi (niyokki) makarna nasıl yapılır? İşte gnocchi makara tarifi...

Malzemeler:

4 adet patates
1 yumurta
Yaklaşık 2 su bardağı un (kıvamına göre bakmanız gerekecek)

Sosu için:

Yaz domatesleri rendesi
Zeytinyağı
Sarımsak
Fesleğen
Tuz karabiber

Hazırlanışı:

Patatesleri haşlayın sıcak haldeyken kabuklarını soyup ezin. Un ve yumurtayı ekleyerek hamur kıvamına gelene dek yoğurun. 2’şer cm'lik parçalar keserek çatal ya da benzeri aparatla şekil verin. (şekil vermek sosu üzerinde daha çok tutmasına yardımcı olur)

Şekil verdiğiniz minik gnocchi'leri kaynar suya atarak su yüzeyine çakana dek haşlayın. Bu sos malzemelerini bir sos tavasında karıştırarak pişirin. Su yüzeyine çıktıktan hemen sonra gnocchi'leri süzüp sos içine alın. Parmesan, kaşar, fesleğen ilave ederek bu lezzeti taçlandırın ve yaklaşık beş dakika fırında pişirin. Daha sonra servis tabağına alın. Afiyet olsun. 

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