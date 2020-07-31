Serdar Ortaç, eski eşi Chloe'ye yanında kalması için 500 bin TL teklif ettiği iddiasına cevap verdi

Serdar Ortaç, Haber Global yayınlanan "Jülide Ateş'le 40" programına katıldı. Ünlü şarkıcı, başta özel hayatı olmak üzere kendisine yöneltilen birçok soruyu samimiyetle yanıtladı.

"Ben Chloe'ye para teklif etmedim"

Serdar Ortaç, eski eşi Chloe Loughnan'dan boşandıktan sonra sık sık gündeme gelen "Chloe'ye yanında kalması için 500 bin TL teklif etti" iddialarını da yanıtladı. Söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını dile getiren Ortaç, "Ben para teklifi etmedim. Hatta bana boşanacağımız gün neler yapabiliriz diye konuşuyoruz. Örneğin o bana '3 lira benim yeniden hayatı kurmama yeterli' dedi. Ben de ona dedim ki, 'Sen bana 9 sene can yoldaşlığı yaptın. Sana 3 değil 300 lira vereceğim' dedi. Ona göre anlaşıp el sıkıştık. Ama ondan öncesi yok. 'Sana 500 bin TL vereyim. Yanımda kal' gibi bir şey söz konusu olmadı. Bir kadına böyle bir şey teklif edilebilir mi?" ifadelerini kullandı.

"Chloe'den ben ayrılmak istedim"

Serdar Ortaç, Jülide Ateş'in eski eşi Chloe ile ilgili sorularını şu şekilde cevapladı:

Chloe ile olan evliliğinizde ayrılmayı kim istedi?

"Ben istedim. Ben Chloe'yi 19 yaşında tanıdım. İlk tanıdığı adamım. Çok genç evlendi. Biraz bireysel yaşasaydı bu evlilik bitmezdi. Benim de bir sürü hatam var."

Chloe konusunda yanıldınız mı?

"Ailesinden tutumu gördü. Ve şımarmadı. Karakteri sağlamdı. Hata varsa genç olması. Ama hata değil, şükür diyorum."