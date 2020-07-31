İvana Sert aşka geldi! Sevgilisini öpmelere doyamadı!

Stilist Ivana Sert, erkek arkadaşıyla teknede aşka geldi. Sezer Dermenci ile mavi tura çıkan Ivana Sert, zaman zaman sevgilisini öpücüklere boğdu.

Ivana Sert, koronavirüs nedeniyle uygulanan yasakların kaldırılmasının ardından soluğu tatilde aldı. Tatilini ilk olarak Bozcaada ve İzmir'den yana kullanan Ivana Sert, daha sonra rotayı Muğla'nın gözde tatil beldesi Bodrum'a çevirdi. Burada sevgilisi Sezer Dermenci ile mavi tura çıkan ünlü modacı, magazinburada'nın objektifine yakalandı.

Denize girmeden sevgilisinin çoraplarını çıkardı

Sevgilisi denize girmeden önce ayaklarındaki çorapları çıkarıp dudağından öpücük konduran Ivana Sert erkek arkadaşının üzerine titredi.

Sevgilisini öpücüklere boğdu

Teknede erkek arkadaşı ile Bodrum manzarası ve denizin keyfini çıkaran Ivana Sert zaman zaman aşka gelip sevgilisini öpücüklere boğdu.