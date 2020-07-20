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Sunucu Buket Aydın ile Emir Sarıgül'ün ilişkisi fotoğrafla belgelendi!

Emir Sarıgül'le birlikte poz veren Buket Aydın, aralarında çıkan aşk iddialarını yalanlamıştı. İkilinin aşkını belgeleyen yeni bir fotoğraf ortaya çıktı.

Sunucu Buket Aydın ile Emir Sarıgül'ün ilişkisi fotoğrafla belgelendi!
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Mayıs ayında Kanal D'deki görevlerinden istifa eden ardından da eşi Erce Baykal'dan boşanan Buket Aydın'ın Emir Sarıgül'le aşk yaşadığı söylentileri ortaya atılmıştı. Aydın, bu iddiaları yalanlayıp "arkadaşız" dese de iddiaları güçlendiren yeni bir poz ortaya çıktı.

Aşklarını belgeleyen poz

Şu ekranlardan uzak olan spiker Buket Aydın'ın iş adamı Emir Sarıgül'le birlikte samimi pozlar verirken çekilen bir fotoğrafı ortaya çıktı.

Daha önce aşk iddialarını yalanlamıştı

Aydın, daha önce Emir Sarıgül'le bir aracın arkasında çekilen fotoğrafının yayılması üzerine Instagram hesabından şu sözlerle açıklama yapmıştı: "Telefonumda ve instagram hesabımda siyasetçiler, iş insanları ve sanatçılarla çekilmiş yüzlerce fotoğrafımdan sadece birini alıp kötü niyetli biçimde servis edenleri Allah'a havale ediyorum. Arkadaşım Emir Sarıgül'den de ona istemeden verdiğim rahatsızlıktan ötürü özür diliyorum"

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