Yeşim Salkım mayolu pozunu paylaştı evet sarktım, hatta selülitlerim var!

Sosyal medya hesabından mayolu fotoğrafını yayınlayan ünlü şarkıcı Yeşim Salkım, paylaşımına düştüğü notla gündeme oturdu. Salkım, güzel görünmek için fotoğraflarda filtre kullanan ünlülere göndermede bulundu.

"Evet sarkmışım, hatta selülitlerim var"

Yaz sezonu devam ederken mayolu fotoğrafını paylaşan ünlüler kervanına Yeşim Salkım da katıldı. Güneşlenirken çektiği pozları takipçilerinin beğenisine sunan Salkım, "O zaman ful şopsuz. Siz yazmadan söyleyeyim; evet sarkmışım, hatta selülitlerim var ve ben iki kız çocuğu annesiyim" ifadelerini kullandı.

Ünlü isimlere gönderme

Yeşim Salkım'ın paylaşımındaki açıklama güzel görünmek uğruna fotoğraflarına filtre uygulayan ünlü isimlere gönderme olarak algılandı.