search menu
search
close

Yeşim Salkım mayolu pozunu paylaştı evet sarktım, hatta selülitlerim var!

Sosyal medyayı aktif kullanan Yeşim Salkım, mayolu pozunu paylaştı. Salkım pozuna "Evet sarktım, hatta selülitlerim var" notunu düştü.

Yeşim Salkım mayolu pozunu paylaştı evet sarktım, hatta selülitlerim var!
-A A+

Sosyal medya hesabından mayolu fotoğrafını yayınlayan ünlü şarkıcı Yeşim Salkım, paylaşımına düştüğü notla gündeme oturdu. Salkım, güzel görünmek için fotoğraflarda filtre kullanan ünlülere göndermede bulundu.

"Evet sarkmışım, hatta selülitlerim var"

Yaz sezonu devam ederken mayolu fotoğrafını paylaşan ünlüler kervanına Yeşim Salkım da katıldı. Güneşlenirken çektiği pozları takipçilerinin beğenisine sunan Salkım, "O zaman ful şopsuz. Siz yazmadan söyleyeyim; evet sarkmışım, hatta selülitlerim var ve ben iki kız çocuğu annesiyim" ifadelerini kullandı.

Ünlü isimlere gönderme

Yeşim Salkım'ın paylaşımındaki açıklama güzel görünmek uğruna fotoğraflarına filtre uygulayan ünlü isimlere gönderme olarak algılandı.

 

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Buket Aydın yalanlamıştı! Emir Sarıgül'le samimi pozu ortaya çıktı! Buket Aydın yalanlamıştı! Emir Sarıgül'le samimi pozu ortaya çıktı!
Magazin
Evinizdeki dar alanlar için pratik çözümler! Evinizdeki dar alanlar için pratik çözümler!
Dekorasyon
En Güncel Galeriler
Yasmin Erbil cesur tatil pozlarıyla sosyal medyayı salladı!
Yasmin Erbil cesur tatil pozlarıyla sosyal medyayı salladı!
Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan'ın mayolu pozuyla olay oldu!
Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan'ın mayolu pozuyla olay oldu!
Çok Güzel Hareketler'in eski oyuncusu son haliyle şoke etti!
Çok Güzel Hareketler'in eski oyuncusu son haliyle şoke etti!
Ahmet Dursun'un eşi Asena Demirbağ bakın kim çıktı!
Ahmet Dursun'un eşi Asena Demirbağ bakın kim çıktı!
Hercai'nin yakışıklı oyuncusunun 120 kilo olduğu fotoğrafı g
Hercai'nin yakışıklı oyuncusunun 120 kilo olduğu fotoğrafı g
Kuzey Yıldızı'nın güzel oyuncusu üstsüz güneşlenirken yakalandı!
Kuzey Yıldızı'nın güzel oyuncusu üstsüz güneşlenirken yakalandı!
Önceki Haberler
Gözaltı kırışıklıklarını yok eden doğal yöntemler!
Gözaltı kırışıklıklarını yok eden doğal yöntemler!
Kilo vermek istiyorsanız bu yiyecekleri tüketin!
Kilo vermek istiyorsanız bu yiyecekleri tüketin!
Şeyma Subaşı'ndan dergi kapağı için bikinili poz!
Şeyma Subaşı'ndan dergi kapağı için bikinili poz!
Bikinili objektiflere takılan Bade İşçil, kusursuz fiziğiyle büyüledi!
Bikinili objektiflere takılan Bade İşçil, kusursuz fiziğiyle büyüledi!
Kahvaltı için krema dolu çikolatalı pişi tarifi!
Kahvaltı için krema dolu çikolatalı pişi tarifi!
Selülitli haliyle gündem olan Duygu, yeni sevgilisiyle ilk kez el ele!
Selülitli haliyle gündem olan Duygu, yeni sevgilisiyle ilk kez el ele!
Survivor şampiyonu Cemal, sakallarını kesti! İşte yeni imajı!
Survivor şampiyonu Cemal, sakallarını kesti! İşte yeni imajı!
Serdar Ortaç en büyük pişmanlığını anlattı! Ahmet Kaya olayı değil!
Serdar Ortaç en büyük pişmanlığını anlattı! Ahmet Kaya olayı değil!
Yorumlar