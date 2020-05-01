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Andız pekmezinin faydaları neler karaciğeri temizliyor!

Andız ağacının meyvesinden elde edilen andız pekmezi, vücuttaki toksinleri atarak karaciğeri temizliyor. İşte andız pekmezinin daha önce duymadığınız faydaları!

Andız pekmezinin faydaları neler karaciğeri temizliyor!
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Andız pekmezi sağlığa olan faydalarıyla tam bir şifa deposu. Andız pekmezinin kalp sağlığının ve midenin korunması, karaciğer ve kanın temizlenmesi, astım, broşit ve soğuk algınlığına iyi gelmesi, ağız yaralarını iyileştirmesi gibi pek çok yararı var. Bu mucizevi besin içerisinde E vitamini ve kalsiyum başta olmak üzere birçok vitamin ve mineral yüksek oranda içeriyor. Andız pekmezinin bilinmeyen faydaları haberimizde...

Ağız içi yaralarını yok eder

Andız pekmezi antioksidan özelliği olan bir besindir. Bu nedenle üst solunum yolu hastalıklarının tedavisine de iyi gelmektedir. Ağız içi yaralarını da tedavi eden bu pekmezi ılık yarım bardak su ile karıştırıp ağzınızda gargara yapmak yeterli olacaktır. 

Karaciğeri tertemiz yapıyor 

Andız pekmezi aynı zaanda vücuttaki tüm toksinlerin atılmasına da yardımcı olamaktadır. Karaciğeri tertemiz yapan bu besin kanı temizleyerek damar yollarını açar. Kalp ve damar tıkanıklığı risklerini azaltır.

Eklem ağrılarını gideriyor

Eklem ve romatizma ağrılarına iyi gelmektedir. Bunun yanı sıra bu hastalıkların ilerlemesini de önlemektedir. 

Saç dökülmesini önlüyor 

Andız pekmezi aynı zamanda saç dökülmesini de önlemektedir. Bu pekmezi çıban gibi yaralara sürmeniz dahilinde yaranızın kısa süre içerisinde iyileştiğini fark edeceksiniz. Hergün bir yemek kaşığı andız pekmezi tüketmeniz dahilinde bu saydığımız bütün faydalardan yararlanabilirsiniz. 

Andız pekmezini tüketirken dikkat!

Andız pekmezinin bazı yan etkileri bulunmaktadır. Özelglikle aşırı tüketildiğinde fazla kiloya neden olmaktadır. Ayrıca şeker hastalarının da bu pekmezi tüketirken dikkat etmesi gerekmektedir. Uzman kontrolünde tüketmeleri önerilemektedir. Aşırı tüketildiğinde midede yanmaya neden olmaktadır. 

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