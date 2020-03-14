Benan Mahmutyazıcıoğlu'ndan bomba açıklama Ece Erken eşimin fotoğrafını mesaj atıp...

Magazin gündemine bomba gibi düşecek bir olay daha yaşandı. Son günlerde magazinin en çok konuşulan konusu Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu ve Benan Mahmutyazıcıoğlu çekişmesi. Üçlü arasında sular bir türlü durulmak nedir bilmiyor! Son olarak Erken'in sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eşi Benan Mahmutyazıcıoğlu bomba açıklamalarda bulundu. Benan Mahmutyazıcıoğlu Ece Erken'in kendisine eşinin fotoğrafını yolladığını söyleyerek, "Kocan yanımda" ifadelerini kullandığını belirterek şoke etti.

Eşimin fotoğrafını atıp 'kocan yanımda'' dedi

Benan Mahmutyazıcıoğlu, eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ve Ece Erken hakkında olay yaratacak ifadeler kullandı. 2. Sayfa'ya konuşan Benan Mahmutyazıcıoğlu şunları söyledi: İhanete kadar çok mutlu bir yuvamız vardı. Eşim 3 aydır sürekli bana 'büyük bir yanlış yaptım. Lütfen beni affet' diye yalvarıyor. Babam aracalığıyla benden bir şans daha istedi. Eşim akıl tutulması yaşamış sanki, korkutulmuş... Boşanma diye dizlerimin önüne çöktü. 'Yalvarırım, kendimi affettireceğim' ifadelerini kullandı. Ece Erken, ise eşimin fotoğrafını mesaj atıp 'kocan yanımda' dedi.

Ne olmuştu?

Geçtiğimiz haftalarda Şafak Mahmutyazcıoğlu ile ilişkisini itiraf eden Ece, sevgilisinin 9 ay önce boşanma kararı aldığını ve eşiyle ayrı evlerde yaşamaya başladığını söyledi. Ancak Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun 15 yıldır evli olduğu Benan Mahmutyazıcıoğlu'nun yaklaşık 4 ay önce Instagram hesabından eşiyle sarmaş dolaş fotoğraflarını paylaştığı ortaya çıktı. İlişkisiyle gündemden düşmeyen Ece Erken'in son olarak sevgilisine ait olan araçların dikiz aynalarını kırdığı görüntüler sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Erken'in araçlara zarar verdiği videoları Instagram hesabından paylaşan Benan Mahmutyazıcıoğlu, Erken hakkında tedbir kararı aldırdı.