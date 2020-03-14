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Cadı fındığı yağı faydaları tam bir anti-aging kaynağı!

Cadı fındığı yağı nedir? Faydaları neler?Birçoğumuzun ismini hiç duymadığı insan sağlığına birçok yararı olan bu mucize yağın faydalarına gelin beraber bakalım!

Cadı fındığı yağı faydaları tam bir anti-aging kaynağı!
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Cadı fındığı yağını hiç duymuş muydunuz? Kimimizin adını hiç duymadığı kimimize ise tanıdık gelen bu yağın inanılmaz faydaları bulunuyor. Anavatanı Avusturya olan bu yağ dünyada birçok ülkede yetişmektedir. Saç sağlığı, cilt sağlığı ve vücut sağlığına aşırı derecede faydalı olan bu yağı aktarlardan alabilirsiniz. Peki cadı fındığı yağı nedir? Cadı fındığı yağının faydaları neler? İşte tüm bu soruların yanıtlarına içeriğimizden ulaşabilirsiniz. 

Sağlık açısından oldukça faydalı! 

Anavatanı Avusturya olan bu bitki dünyada birçok ülkede yetişmektedir. Özellikle kozmetik ürünlerde kullanılan bu bitkiye yemeklerde de kullanılmaktadır. İçerisinde bol miktarda Oleik Air, Linoeik Asit, Palmitoleik Asit , Omega 3, Omega 6 ve Omega 7 bulunduran cadı fındığı yağı sağlık açısından oldukça faydalıdır. 

Yaşlanmayı geciktiren mucize

Cadı fındığı yağının birçok faydası bulunmaktadır. Bu yağ tam bir anti-agin kaynağıdır. Bu özelliği sayesinde yaşlanmayı geciktirmekte hatta neredeyse durdurmaktadır. Bunun yanı sıra kanser tedavisinde de oldukça önem taşımaktadır. 

Cildin nem oranını dengeliyor 

Cadı fındığı yağı cilt içinde oldukça yarar sağlayan bir yağdır. Özellikle cildin nem oranını dengelemekte ve gözaltı torbalarının yok olmasını sağlamaktadır. 

Kilo almaya yardımcı oluyor 

Cadı fındığı yağı kilo almaya da yardımcı olmaktadır. Ciğerlerde yağlanma yapan bu yağ vücutta tutunabilen bir yağdır. 

Saçlara parlaklık kazandırıyor 

Cadı fındığı yağı aynı zamanda hemoroid hastalarına da iyi gelmektedir. Bunun yanı sıra saç sağlığı için de etkileri mucize yaratmaktadır. Özellikle saçların hızlı uzamasına yardımcı olmakta ve saçların parlaklık kazanmasını sağlamaktadır. 

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