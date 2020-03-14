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Eşiyle birlikte koronavirüse yakalanan oyuncu Tom Hanks, karantinadan fotoğraf paylaştı

Koronavirüse yakalanan dünyaca ünlü oyuncu Tom Hanks ve eşi Rita Wilson çifti, karantina altından ilk fotoğraflarını paylaştı.

Eşiyle birlikte koronavirüse yakalanan oyuncu Tom Hanks, karantinadan fotoğraf paylaştı
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Tüm dünyaya yayılan koronovirüs dünyaca ünlü oyuncu Tom Hanks ve eşi Rita Wilson'u da buldu. Yorgunluk şikayetiyle hastaneye giden ünlü çiftin test sonuçları pozitif çıktı. Ünlü çift karantinaya alındı. Sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan ünlü çift ''Kovid-19'a yakalandık ve kendimizi izole ettik, burada hiç kimseye bulaştırmıyoruz, çünkü bundan çok ciddi hasta olabilecek insanlar var'' paylaşımı yaparak farkındalık yarattı. Ünlü çiftin bu davranışı taktir topladı. 

''Kovıd 19'a yakalandık, kendimizi izole ettik''

Önceki gün Instagram hesabından yaptığı paylaşımda eşiyle birlikte koronavirüse yakalandığını açıklayan Tom Hanks, bu sefer de karantinada tutuldukları yerden ilk fotoğraflarını paylaştı. Eşine sarılarak çektiği fotoğrafı paylaşan oyuncu altına şu notu düştü: "Selam arkadaşlar. Rita Wilson ve ben Down Under isimli merkezdeyiz bizimle çok iyi ilgilenen herkese teşekkür etmek istiyoruz. Kovid-19'a yakalandık ve kendimizi izole ettik, burada hiç kimseye bulaştırmıyoruz, çünkü bundan çok ciddi hasta olabilecek insanlar var. Adım adım ilerliyoruz. Uzmanların tavsiyelerini dinleyerek, kendimize ve birbirimize iyi bakarak bunu atlatabiliriz, değil mi? Unutmayın son yaşananlara rağmen beyzbolda ağlamak yoktur."

Eşiyle birlikte koronavirüse yakalanan oyuncu Tom Hanks, karantinadan fotoğraf paylaştı

Yorgunluk şikayetiyle hastnayee gittiler 

 Elvis Presley'in hayatıyla ilgili çektiği bir film nedeniyle Avustralya giden oyuncu Tom Hanks ve eşi koronavirüse yakalandı. Hanks, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda vücut ağrıları, yorgunluk ve titreme şikayetiyle hastaneye gittiklerini ve yaptırdıkları koronavirüs testinin pozitif çıktığını söyledi.

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