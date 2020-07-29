Şarkıcı Berkay'ın taktığı kolyenin fiyatı dudak uçuklattı!

Popçu Berkay Şahin, önceki gün Nişantaşı'nda kendisini görüntüleyen magazin muhabirleriyle ayaküstü sohbet etti. Son günlerde hakkında çıkan haberlerle ilgili konuşan Berkay'ın taktığı altın kolyenin fiyatını duyanlar şoke oldu.

'Takıyorsam hak etmişimdir!'

Berkay, muhabirlerin taktığı kolyeyle ilgili soru sormasına sinirlenerek "Artık giydiklerimle, kullandıklarımla gündeme gelmek istemiyorum. Beğendim aldım abi! Ben 16 yaşından beri kendi paramı kazanıyorum. Tezgahtarlık da yaptım, gazete de sattım. Bugün bir şey giyiniyor, takıyorsam bilin ki onu hak etmişimdir" ifadelerini kullandı.

Ardından yardımcısı aracılığıyla kolyenin fiyatının 37 bin Euro (yaklaşık 300 bin lira) olduğunu açıkladı.

"Ali Sunal'la tartışma yok"

Öte yandan bir otelde ses çıkardıkları için oyuncu Ali Sunal ile tartıştıkları iddia edilen Berkay, "Öyle bir şey olmadı. Ali zaten gereken açıklamayı yaptı. Hatta Ali Sunal bana, 'Senin olduğunu bilseydim 1 saat önceden gelip size eşlik ederdik' dedi" açıklamasını yaptı.

Berkay Şahin'in yazlık bir otelde orkestrası ile şarkı söylerken ailesi ile uyumaya çalışan Ali Sunal'in gürültüden rahatsız olup Berkay ile tartıştığı yönündeki haberler ses getirmişti.