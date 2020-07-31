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Eski eşi tarafından dolandırıldığını iddia eden Songül Karlı, Müge Anlı'ya başvuruyor!

Sunucu ve halk müziği sanatçısı Songül Karlı, eski eşi tarafından 20 Milyon TL dolandırıldığını açıklamıştı. Karlı'nın Müge Anlı'ya başvuracağı öğrenildi.

Eski eşi tarafından dolandırıldığını iddia eden Songül Karlı, Müge Anlı'ya başvuruyor!
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Songül Karlı, kendisini 20 milyon TL dolandıran eski eşi Metin Yüncü için Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvuruyor. Sosyal medyada bir internet kullanıcısının "Eski eşinize açtığınız dava ne durumda, arsayı geri alabilecek misiniz?" sorusunu yanıtlayan Karlı, "Müge Anlı'da bitecek gibi görünüyor. Sülalece oturup canlı yayında anlatsınlar. Biraz daha rezil olsunlar az kaldı" dedi. Karlı, ayrıca eski eşinin daha önce 2 kadını da aynı yöntemle dolandırdığını öne sürdü.

"Adam olsa benim paramı yemez"

Geçtiğimiz günlerde konuyla ses getiren açıklamalar yapan Songül Karlı, eski eşinin 20 milyon TL'sin el koyduğunu söyleyerek "Ben elimi eteğimi çektim, söylemem gerekenleri de söyledim. Benlik bir şey yok. Paramı versin rahat etsin. Dişimle, tırnağımla kazandım. Ben köy köy gezdim. Adam olsa benim paramı yemez" ifadelerini kullanmıştı.

"20 Milyonumu ben alamazsam Allah alacak"

"Metin Yüncü asla karşıma çıkmasın. 20 milyonumu ben alamazsam, Allah alacak. Ben inanıyorum. Onun bende bir lirası yok.Peki o inanıyor mu? O para ailesinden, eşinden, çocuğundan çıkmayacak? Benim hayatımda bir şey bitince resetlerim ve biter. En köy köy gezip konser verdim, kazandım. Benim hayatımda hiç bir adama ev, araba aldırdığım olmadı."

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