search menu
search
close

Oyuncu Kaan Yıldırım sevgilisi Hadise'yle olan pozunu paylaştı!

Aşklarını gözlerden uzak yaşayan Kaan Yıldırım ile Hadise çiftinden sürpriz bir paylaşım geldi. Yıldırım, Hadise'yle olan pozunu Instagram hesabından paylaştı.

Oyuncu Kaan Yıldırım sevgilisi Hadise'yle olan pozunu paylaştı!
-A A+

Geçen yıl sonunda ilişkileri başlayan ve aşklarını magazinden uzak yaşamaya çalışan Kaan Yıldırım ve Hadise çiftinden ilk fotoğraflar geldi. Ünlü oyuncu Kaan Yıldırım, sevgilisi Hadise ile ilk fotoğrafını Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

Yıldırım, paylaşımına siyah kalp emojisi ile birlikte "Söğüt ağacı" notunu düştü. Kaan Yıldırım'ın ile Hadise'nin ilk fotoğrafına 81 binin üzerinde beğeni aldı. Ünlü oyuncunun paylaşımı yorumlara kapatması ise dikkat çekti.

Teknede çekildikleri fotoğraf büyük ilgi gördü

Kaan Yıldırım daha sonra Hadise ile bu kez teknede çekilmiş siyah beyaz karesini Instagram'ın hikayeler bölümünden yayınladı. Ünlü oyuncunun bu fotoğrafı yayınlamasının ardından pozları birçok hesap tarafından sosyal medyada paylaşıldı. 

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Duygu Özaslan, basketbolcu sevgilisiyle ilk pozunu paylaştı! Duygu Özaslan, basketbolcu sevgilisiyle ilk pozunu paylaştı!
Magazin
Hayal kırıklığının hayatınıza yapışmasını istemiyorsanız... Hayal kırıklığının hayatınıza yapışmasını istemiyorsanız...
İlişkiler
En Güncel Galeriler
İrem banyosundan paylaştı: Bikini, mayo astığım yere maske astım!
İrem banyosundan paylaştı: Bikini, mayo astığım yere maske astım!
Burcu'nun denizde zor anları! Bikinisiyle fena yakalandı!
Burcu'nun denizde zor anları! Bikinisiyle fena yakalandı!
Tatil sezonunu açan Nilperi'den peş peşe cesur pozlar!
Tatil sezonunu açan Nilperi'den peş peşe cesur pozlar!
Bahar'dan ayna karşısında olay poz! Frikiğin dibine vurdu!
Bahar'dan ayna karşısında olay poz! Frikiğin dibine vurdu!
İşte hayranı olduğumuz ünlülerin ilginç takıntıları ve korkuları!
İşte hayranı olduğumuz ünlülerin ilginç takıntıları ve korkuları!
Kilosuna gelen eleştirilere kulak tıkadı! Ateşli pozları olay!
Kilosuna gelen eleştirilere kulak tıkadı! Ateşli pozları olay!
Önceki Haberler
Kahvaltıda enfes lezzet: Domates soslu sosis tarifi!
Kahvaltıda enfes lezzet: Domates soslu sosis tarifi!
Reflüye iyi gelen 8 muhteşem besin!
Reflüye iyi gelen 8 muhteşem besin!
Bayrama hazırlık: Kolay ev baklavası
Bayrama hazırlık: Kolay ev baklavası
Vazgeçilmez tat: Bayram kavurması
Vazgeçilmez tat: Bayram kavurması
Çukur hayranlarına müjde! İşte çekimlerin başlayacağı tarih!
Çukur hayranlarına müjde! İşte çekimlerin başlayacağı tarih!
Bu besinler mutluluktan baş döndürüyor!
Bu besinler mutluluktan baş döndürüyor!
Serel Yereli, iç çamaşırlı pozlarını paylaşarak meydan okudu!
Serel Yereli, iç çamaşırlı pozlarını paylaşarak meydan okudu!
Ünlü oyuncu ölüm haberini duyurduğu babaannesinin cenazesine katılmadı
Ünlü oyuncu ölüm haberini duyurduğu babaannesinin cenazesine katılmadı
Yorumlar