Oyuncu Kaan Yıldırım sevgilisi Hadise'yle olan pozunu paylaştı!

Geçen yıl sonunda ilişkileri başlayan ve aşklarını magazinden uzak yaşamaya çalışan Kaan Yıldırım ve Hadise çiftinden ilk fotoğraflar geldi. Ünlü oyuncu Kaan Yıldırım, sevgilisi Hadise ile ilk fotoğrafını Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

Yıldırım, paylaşımına siyah kalp emojisi ile birlikte "Söğüt ağacı" notunu düştü. Kaan Yıldırım'ın ile Hadise'nin ilk fotoğrafına 81 binin üzerinde beğeni aldı. Ünlü oyuncunun paylaşımı yorumlara kapatması ise dikkat çekti.

Teknede çekildikleri fotoğraf büyük ilgi gördü

Kaan Yıldırım daha sonra Hadise ile bu kez teknede çekilmiş siyah beyaz karesini Instagram'ın hikayeler bölümünden yayınladı. Ünlü oyuncunun bu fotoğrafı yayınlamasının ardından pozları birçok hesap tarafından sosyal medyada paylaşıldı.