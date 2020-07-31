Fenomen Duygu Özaslan'dan sevgilisi Can Maxim Mutaf ile ilk poz!

Duygu Özaslan, geçtiğimiz haftalarda havuzbaşında bikinili görüntülenmiş, sosyal medyadaki halinden bir hayli uzak görüntüsüyle çok konuşulmuştu. Basketbolcu Can Maxim Mutaf ile aşk yaşayan Duygu Özaslan, sevgilisiyle olan fotoğrafını ilk kez yayınladı.

Duygu Özaslan ve Cam Maxim Mutaf çifti, İzmir'in Urla semtinde el ele görüntülenmişti. Belgelenen aşktan sonra da Özaslan, sevgilisiyle ilk kez fotoğrafını paylaştı.

Selülitli hali sosyal medyada olay olmuştu

Sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren fenomen Duygu Özaslan'ın selülitli fotoğrafları geçtiğimiz haftalarda sosyal medyada gündem olmuştu.

Kilo aldığını inkar etmeyen, hatta bununla övünen YouTuber'ın selülitli fotoğraflarını görenler sosyal medya kullanıcıları, "Yok artık, bu kadarı da olmaz" yorumunu yaptı. Genç fenomen, geçtiğimiz aylarda sosyal medyada dalga konusu olunca ise "benim kilolu halim bile hepinizden güzel" yorumunda bulunmuştu.