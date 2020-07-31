Zeynep Alkan'ın bikinisiyle verdiği pozlara beğeni yağdı!

Hamdi Alkan ve Canan Hoşgör'ün kızı Zeynep Alkan, pandemi kısıtlamaların sona ermesinin ardından erkek arkadaşı Wesley Pabis ile ülkeye döndü. Şimdilerde İzmir Urla'da sevgilisiyle tatilin tadını çıkaran Zeynep Alkan, sosyal medya hesabından paylaştığı cüretkar tatil pozlarıyla dikkatleri üzerine çekti.
Siyah bikinili pozları beğeni topladı
Zeynep Alkan, son olarak siyah bikinisiyle verdiği pozları Instagram hesabından takipçilerinin beğenisine sundu. Alkan'ın paylaşımına kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve yüzlerce yorum geldi.