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Zeynep Alkan'ın bikinisiyle verdiği pozlara beğeni yağdı!

Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Alkan'ın siyah bikinisiyle verdiği pozlara sosyal medyada beğeni yağdı.

Zeynep Alkan'ın bikinisiyle verdiği pozlara beğeni yağdı!
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Hamdi Alkan ve Canan Hoşgör'ün kızı Zeynep Alkan, pandemi kısıtlamaların sona ermesinin ardından erkek arkadaşı Wesley Pabis ile ülkeye döndü. Şimdilerde İzmir Urla'da sevgilisiyle tatilin tadını çıkaran Zeynep Alkan, sosyal medya hesabından paylaştığı cüretkar tatil pozlarıyla dikkatleri üzerine çekti.

Siyah bikinili pozları beğeni topladı

Zeynep Alkan, son olarak siyah bikinisiyle verdiği pozları Instagram hesabından takipçilerinin beğenisine sundu. Alkan'ın paylaşımına kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve yüzlerce yorum geldi.

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