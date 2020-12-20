Beyazıt Öztürk'ün yeni reklam filminden alacağı para dudak uçuklattı!

Ünlü şovmen Beyazıt Öztürk, geçtiğimiz aylarda yalnızca Avrupa'da satışı yapılan yerli bir sucuk markasının reklamında Cengiz Bozkurt'la beraber yer almıştı. Yeni bir reklam anlaşması yapan Öztürk, alacağı ücretle ağızları açıkta bıraktı.

6 milyon TL'ye anlaştı

TV100'de ekrana gelen Magazin Hattı'nın haberine göre ünlü şovmen bununla da kalmadı, Türkiye'nin en büyük beyaz eşya markalarından biriyle daha anlaşma yaptı. Beyaz'ın bir yıllık kampanya için 6 milyon TL aldığı öğrenildi.

Exxen için program hazırlayacak

Öte yandan Beyaz, İbrahim Büyükak ile Acun Ilıcalı'nın yılbaşında açacağı dijital platform Exxen için bir de program hazırlayacak.