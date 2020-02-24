Mucize Doktor'un Açelya'sı Hayal Köseoğlu'nun iç çamaşırsız pozları olay oldu!

Fox ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi Mucize Doktor'da Açelya karakterine can veren Hayal Köseoğlu iddialı pozlarıyla sık sık gündeme geliyor. Güzel oyuncu cesur pozlarına bir yenisini daha ekleyerek iç çamaşırsız olduğu görülen fotoğraflarını Instagram'da paylaştı. Genç oyuncuyu hayranları beğeni yağmuruna tuttu.

Pozları binlerce beğeni ve yorum aldı

İç çamaşırsız giydiği beyaz gömleğiyle poz veren Hayal Köseoğlu, pozlarını peş peşe Instagram hesabından paylaştı. Açıklama yazmadan yapmadan paylaştığı fotoğrafları dakikalar içerisinde binlerce beğeni ve yorum aldı.

Dans videosu olay olmuştu

Hayal Köseoğlu, geçtiğimiz ay Instagram hesabından dans ettiği bir videosunu paylaşmıştı. Setten arta kalan zamanlarda dans dersleri alan Köseoğlu, son yaptığı dansı da takipçileriyle paylaşmış ve takipçilerinden tam not almıştı.

Hayal Köseoğlu Kimdir?

1992 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Eğitimini Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Drama ve Oyunculuk Bölümü'nde tamamladı. Çok genç yaşta oyunculukla tanışan Köseoğlu, 6 yaşında Ruhsar dizisinde yer aldı.

Daha önce 'Aşk-ı Memnu', 'Ufak Tefek Cinayetler' gibi başarılı dizilerde boy gösteren Hayal Köseoğlu yeni sezonda da 'Mucize Doktor' dizisinde izleyicilerin karşısına çıkıyor.