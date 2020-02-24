search menu
search
close

Mucize Doktor'un Açelya'sı Hayal Köseoğlu'nun iç çamaşırsız pozları olay oldu!

Ekranların sevilen dizisi Mucize Doktor'da Açelya rolündeki Hayal Köseoğlu Instagram'da paylaştığı iç çamaşırsız pozlarıyla hayranlarını mest etti.

Mucize Doktor'un Açelya'sı Hayal Köseoğlu'nun iç çamaşırsız pozları olay oldu!
-A A+

Fox ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi Mucize Doktor'da Açelya karakterine can veren Hayal Köseoğlu iddialı pozlarıyla sık sık gündeme geliyor. Güzel oyuncu cesur pozlarına bir yenisini daha ekleyerek iç çamaşırsız olduğu görülen fotoğraflarını Instagram'da paylaştı. Genç oyuncuyu hayranları beğeni yağmuruna tuttu.

Pozları binlerce beğeni ve yorum aldı

İç çamaşırsız giydiği beyaz gömleğiyle poz veren Hayal Köseoğlu, pozlarını peş peşe Instagram hesabından paylaştı. Açıklama yazmadan yapmadan paylaştığı fotoğrafları dakikalar içerisinde binlerce beğeni ve yorum aldı.

Dans videosu olay olmuştu

Hayal Köseoğlu, geçtiğimiz ay Instagram hesabından dans ettiği bir videosunu paylaşmıştı. Setten arta kalan zamanlarda dans dersleri alan Köseoğlu, son yaptığı dansı da takipçileriyle paylaşmış ve takipçilerinden tam not almıştı.

Hayal Köseoğlu Kimdir?

1992 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Eğitimini Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Drama ve Oyunculuk Bölümü'nde tamamladı. Çok genç yaşta oyunculukla tanışan Köseoğlu, 6 yaşında Ruhsar dizisinde yer aldı.

Daha önce 'Aşk-ı Memnu', 'Ufak Tefek Cinayetler' gibi başarılı dizilerde boy gösteren Hayal Köseoğlu yeni sezonda da 'Mucize Doktor' dizisinde izleyicilerin karşısına çıkıyor.

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Hemoroid tedavisinde lazer yöntemi hayat kurtarıyor! Hemoroid tedavisinde lazer yöntemi hayat kurtarıyor!
Sağlık
Emrah'oğlu itirafıyla olay oldu: DNA testleri için... Emrah'oğlu itirafıyla olay oldu: DNA testleri için...
Magazin
En Güncel Galeriler
'Dünyanın en güzel kalçası adayı' gerçek mesleği ile şoke ediyor!
'Dünyanın en güzel kalçası adayı' gerçek mesleği ile şoke ediyor!
Türkiye'nin konuştuğu isim Serenay'ın annesinin mesleği şaşırttı!
Türkiye'nin konuştuğu isim Serenay'ın annesinin mesleği şaşırttı!
Bekaretini Seks Adası'nda kaybeden gencin yeni isteği şoke etti
Bekaretini Seks Adası'nda kaybeden gencin yeni isteği şoke etti
Kendi öz babasından iki kez hamile kaldı daha 6 yaşındayken de...
Kendi öz babasından iki kez hamile kaldı daha 6 yaşındayken de...
Çırılçıplak fotoğrafını paylaştı 5 milyon beğeni aldı!
Çırılçıplak fotoğrafını paylaştı 5 milyon beğeni aldı!
Eşi zayıflamasın diye zorla cinsel ilişkiye girip...
Eşi zayıflamasın diye zorla cinsel ilişkiye girip...
Önceki Haberler
Evinizdeki ahşap zemini parlatacak kolay yöntemler!
Evinizdeki ahşap zemini parlatacak kolay yöntemler!
Mükemmel kıvamda: Magnolia tatlısı tarifi
Mükemmel kıvamda: Magnolia tatlısı tarifi
Mest eden lezzet: Çıtır kabak dilimleri tarifi
Mest eden lezzet: Çıtır kabak dilimleri tarifi
Her gün squat yapın bakın vücudunuzda ne oluyor!
Her gün squat yapın bakın vücudunuzda ne oluyor!
Prens Harry ve Megan Markle'dan Kraliçe'ye sert sözler!
Prens Harry ve Megan Markle'dan Kraliçe'ye sert sözler!
Vücuttaki ödemi söküp atıyor!
Vücuttaki ödemi söküp atıyor!
Ünlü komedyenin sağlık durumunda yeni gelişme!
Ünlü komedyenin sağlık durumunda yeni gelişme!
Böbreklerde taş oluşumunu engelliyor!
Böbreklerde taş oluşumunu engelliyor!
Yorumlar