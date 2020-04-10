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Pudingli mozaik pasta nasıl yapılır tatlı kriziniz son bulacak!

Mozaik pasta pek çoğumuz için tatlı krizlerinin kolay çözümü oluyor. Yemeye doyamayacağınız mozaik pasta tarifini sizler için paylaştık...

Pudingli mozaik pasta nasıl yapılır tatlı kriziniz son bulacak!
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Pasta denildiğinde ilk akla gelen türlerden biri mozaik pasta. Pratik ve kolay oluşu ve enfes lezzeti onu her zaman vazgeçilmez kılıyor. Pötibör bisküvi ve pudingin şahane uyumuyla asla hayır diyemeyeceğimiz bir tarif! Sadece üç malzemeyle enfes bir tada ulaşacağınız mozaik pasta tarifini sizin için hazırladık. İşte pudingli mozaik pasta için gereken malzemeler ve hazırlanışı!

Pudingli mozaik pasta tarifi için malzemeler:

500 ml.süt
1 paket çikolatalı puding
1 paket petibör bisküvi

Malzemeler:

Sütü bir tencereye alın ve üstüne çikolatalı puding toz karışımını ekleyin. Kaynayana ve göz göz olup koyulaşana dek pişirin. Ardından ocağın altını kapatın. Derin bir kabın içine bir paket pötibör bisküviyi iri iri kırın, üstüne sıcak çikolatalı pudingi boşaltın ve güzelce karıştırın. Streç film serdiğiniz bir baton kalıba, hazırladığınız karışımı dökün ve oda ısısına geldikten sonra buzdolabında bir gece bekletin. Ertesi gün kalıbı bir servis tabağına ters çevirin ve streç film yardımıyla çıkartıp, streç filmi çekin. Dilimleyerek servis edin. Afiyet olsun!

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