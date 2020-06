C vitamini eksikliğinin belirtileri neler diş eti kanamasına yol açar!

Vitamin ve mineraller, sağlıklı bir yaşama sahip olmak için vücudumuzda bulunması elzem olan maddelerdir. Vitamin eksikliği ise vücudumuzun verdiği birtakım sinyallerle anlaşılabiliyor. C vitamini de hayatımızı sürdürmek için ihtiyaç duyduğumuz vitaminlerin başında geliyor. C vitamini, vücutta eksik olduğunda diş eti kanamalarına sebep olabiliyor. İşte C vitamine dair merak ettiğiniz tüm bilgiler!

C vitamini nedir?

Vitaminler, sağlığı korumak için vücut tarafından az miktarda ihtiyaç duyulan bir grup maddedir. Askorbik asit olarak da adlandırılan C vitamini, insan vücudu tarafından yapılamaz ve bu nedenle diyetinizin önemli bir bileşenidir. C vitamini, vücuttaki çeşitli dokuların sağlığı ve onarımı için gerekli olan kolajen adı verilen bir madde yapmak için gereklidir.

C vitamini eksikliği belirtileri

Anemi

Diş etlerinde kanama ve şişme (Gingivit)

Burun kanaması

Peteşi (deri lekeleri)

Ekimoz (cilt altı kanamaya bağlı çürük)

Purpura (morluklar)

Eklemlerde şişkinlik ve eklem ağrısı

Yaraların tam iyileşmemesi veya yavaş iyileşmesi

Yavaşlayan metabolizma nedeniyle kilo almak

Cilt kuruluğu

Hiperkeratoz (deri kalınlaşması),

Kıl dönmeleri

Saçlarda kuruluk ve saçların kırılgan, güçsüz hale gelmesi

Diş minesinin zayıflaması

C vitamini eksikliği tedavisi

C vitamini eksikliği yaşamamak için gerekli günlük tüketim miktarları vitamine ve kişinin cinsiyeti, yaşı, hamilelik gibi faktörlere göre değişebiliyor. Gerekli vitaminleri almanın en iyi yolu birçok çeşitte gıdayı içeren dengeli bir beslenmedir. Ayrıca, gerektiğinde C vitamini takviyesi almak eksikliğin giderilmesi konusunda önemlidir.

C vitamini alabileceğiniz bazı besinler şöyle;

Siyah frenk üzümü, kırmızı biber, kivi, yeşil dolmalık biber, portakal, çilek, papaya, brokoli, maydanoz, ananas, brüksel lahanası, karnabahar, mango, limon, greyfurt, bezelye ve domates.