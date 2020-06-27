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CNN Türk spikeri Gözde Atasoy, canlı yayında görevinden ayrıldığını duyurdu

CNN Türk spikerlerinden olan Gözde Atasoy, dün gerçekleştirilen yayında görevine veda ettiğini seyircilerle paylaştı.

CNN Türk spikeri Gözde Atasoy, canlı yayında görevinden ayrıldığını duyurdu
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Demirören Medya Grubu'nun bir parçası olan CNN Türk'ün spikeri Gözde Atasoy Kökçü kanalla yollarını ayırdı. Atasoy, ayrılık kararının dün canlı yayınının son bölümünde paylaştı.

Kanal D'den CNN Türk'e geçmişti

CNN Türk ekranlarında hafta içi her gün, "Bugün" programı ile izleyici karşısına çıkan spiker Gözde Atasoy Kökçü görevinden ayrıldı. 2011 yılında CNN Türk'ten Kanal D'ye geçen Gözde Atasoy, medya grubunun el değiştirmesinin ardından tekrar CNN Türk'e çekilmişti.

Canlı yayında veda etti

Atasoy, dün gerçekleşen canlı yayında "Bu benim CNN Türk ekranlarındaki son yayınımdı. Siz değerli izleyicilerimize bunca yıldır beni yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ederim. En yakın zamanda yeniden buluşmak dileğiyle, hoşkalın" sözleriyle veda etti.

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