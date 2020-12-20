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Exxen'le anlaşan Hasan Can Kaya'nın "Konuşanlar" şovunun tüm videoları Youtube'dan kaldırıldı

Acun Ilıcalı'nın Exxen platformuyla anlaşan Hasan Can Kaya, "Konuşanlar" programının tüm bölümlerini Youtube'dan kaldırdı. Kaya'ya tepkiler gecikmedi.

Exxen'le anlaşan Hasan Can Kaya'nın "Konuşanlar" şovunun tüm videoları Youtube'dan kaldırıldı
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'Konuşanlar' şovuyla kısa sürede ünlenen komedyen Hasan Can Kaya, Acun Ilıcalı'nın yeni dijital platformu Exxen ile anlaşmıştı. Hasan Can Kaya'nın "Konuşanlar" adlı şovunun bölümleri, Kaya ve Acun Ilıcalı'nın anlaşması sonrası kaldırıldı.

Exxen için videoları silindi

Kaya'nın şovunun tüm videoları YouTube'dan silinirken genç komedyenin hayranlarından da tepki gecikmedi. Kullanıcılar artık Konuşanlar programını izleyebilmek için belirli bir ücret ödemek zorunda kalacak.

Hasan Can Kaya'ya tepki

Dün, Konuşanlar'ın Youtube'daki bölümlerinin silinmesi Konuşanlar hayranlarını kızdırdı. Hasan Can Kaya'ya tepkiler yükseldi. Ünlü komedyenin takipçileri sosyal medyada "#konuşanlar" etiketiyle tepkilerini ifade etti.

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