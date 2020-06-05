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Hande Erçel, uzun ilişkinin sırrını verdi en önemli şey saygıyı korumaktır!

Yaklaşık iki yıldır şarkıcı Murat Dalkılıç'la aşk yaşayan güzel oyuncu Hande Erçel, uzun ilişkinin sırrını verdi.

Hande Erçel, uzun ilişkinin sırrını verdi en önemli şey saygıyı korumaktır!
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FOX TV'nin yeni dizisi "Sen Çal Kapımı" projesi ile ekranlara dönmeye hazırlanan oyuncu Hande Erçel, Instyle Dergisi'ne samimi açıklamalarda bulundu. Yaklaşık iki yıldır şarkıcı Murat Dalkılıç'la aşk yaşayan güzel oyuncu Hande Erçel, uzun ilişkinin sırrını da açıkladı. Erçel, Saygı olmadan ilişki yürümez" ifadelerini kullandı.

''Saygı olmadan ilişki yürümez'' 

Yaklaşık iki yıldır şarkıcı Murat Dalkılıç'a aşk yaşayan Hande Erçel, uzun ilişkin sırrını sevenleriyle paylaştı. Güzel oyuncu, konuyla ilgili olarak, "İster sevgilinle, ister arkadaşınla bir ilişkinin uzun sürmesi için gereken en önemli şey birbirine duyduğun saygıyı korumaktır. Saygı olmadan ilişki yürümez" ifadelerini kullandı.

''Evlilik şuan söz konusu değil''

Geçtiğimiz aylarda muhabirlerin "Hiç evliliği düşündünüz mü?" sorusuna Erçel, "Kısmet her şey. Şu an öyle bir şey söz konusu değil. İkimiz de işimizde, gücümüzdeyiz. Bakalım önümüzdeki günler neyi gösterecek" demişti.

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