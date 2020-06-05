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Ediz Hun kimdir Kuruluş Osman'da Ertuğrul Gazi'yi canlandıracak

Kuruluş Osman'da Ertuğrul Gazi karakterini Yeşilçam'ın usta oyuncusu Ediz Hun'un canlandıracağı öğrenildi.

Ediz Hun kimdir Kuruluş Osman'da Ertuğrul Gazi'yi canlandıracak
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Diriliş Ertuğrul'un devam dizisi olarak ATV'de seyirciyle buluşan ve başrolünde Burak Özçivit'in yer aldığı Kuruluş Osman'a beklenen transfer gerçekleşti. Yakışıklı oyuncu Ertuğrul Gazi'nin yaşlılığını kimin oynayacağı belli oldu. Yeşilçam'ın efsane ismi Ediz Hun, bu dizi ile yeniden ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Hun'un Ertuğrul Gazi'yi canlandıracağı öğrenildi. 

Yeşilçam'ın efsane ismi Ediz Hun ekranlara geri dönüyor 

Osmanlı Devleti'nin kuruluşunu anlatan "Diriliş Ertuğrul" dizisinin devamı olan "Kuruluş Osman"ın kadrosuna Yeşilçam'ın usta aktörü Ediz Hun dahil oldu. Hun'un, Burak Özçivit'in Ertuğrul Gazi'nin oğlu Osman Gazi'yi canlandırdığı "Kuruluş Osman"ın yapım şirketiyle prensipte el sıkıştığı öğrenildi.

Ediz Hun kimdir Kuruluş Osman'da Ertuğrul Gazi'yi canlandıracak

Ediz Hun kimdir? 

Babası Çerkez kökenli olan Ediz Hun İstanbul'da dünyaya geldi. Avusturya Lisesi'ni bitirdikten sonra Norveç'e giderek Oslo ve Trondheim Üniversitesi'nde biyoloji ve çevre bilimleri fakültesinden mezun oldu. 20 Kasım 1940 (73 yaşında), İstanbul'da doğdu. Berna Hun ile evli olan Ediz Hun'un Burak Hun, Bengü Hun adında iki tane çocuğu var. 1963 yılında Ses dergisinin açtığı yarışmayla başladı ve Genç Kızlar adlı filmle sinemaya girdi. 1970'li yılların ortalarından itibaren başlayan seks filmleri furyasında yer almayarak sinemayı bıraktı.

 

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