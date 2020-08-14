TÜRKİYE GÜZELİ ELİF YILMAZ YILIN GELECEK VADEDEN OYUNCUSU SEÇİLDİ!

Yılın en başarılı isimleri Altın Zirve ve Kariyer Ödülleri’nde sahiplerini buldu. Ayrıca "Çocuk için değer” sloganıyla yola çıkan bu gece, yeryüzünde yaşayan bütün çocuklara farkındalık yaratmak amacıyla düzenlendi. Gecede ünlü sanatçılar sahne alırken, sanat, siyaset, cemiyet ve iş dünyasından birçok isim bu gecede buluştu.

Altın Zirve ve Kariyer Ödülleri’nde Miss Fashion 2020 güzeli Elif Yılmaz, “Gelecek Vadeden Oyuncu” ödülüne layık görüldü. Türkiye güzeli olmasının yanı sıra oyunculuk da yapan Elif Yılmaz, “Müjdat Gezen gibi değerli bir oyuncu büyüğümün de yer aldığı bu gecede böylesine güzel bir ödül almak benim için çok onur verici bir duygu. Ayrıca oyunculuğa başladığım günden bugüne bu alanda aldığım

ilk ödülüm oldu. Bu ödülü aldığım için çok mutluyum. Başkalarının da buna inanıp beni böyle bir ödüle layık gördükleri için de çok teşekkür ediyorum. Oyunculuk alanında çok güzel işler yapacağıma inanıyorum. Çok güzel projelerle yoluma devam edeceğim.” diye konuştu.

Güzelliğiyle herkesi büyüleyen Elif Yılmaz, gecede giydiği beyaz elbiseyle göz kamaştırırken, bütün dikkatleri de üzerine çekti.