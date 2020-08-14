search menu
search
close

TÜRKİYE GÜZELİ ELİF YILMAZ YILIN GELECEK VADEDEN OYUNCUSU SEÇİLDİ!

Miss Fashion 2020 güzeli Elif Yılmaz, Altın Zirve ve Kariyer Ödülleri’nde “Gelecek Vadeden Oyuncu” ödülüne layık görüldü.

TÜRKİYE GÜZELİ ELİF YILMAZ YILIN GELECEK VADEDEN OYUNCUSU SEÇİLDİ!
-A A+

Yılın en başarılı isimleri Altın Zirve ve Kariyer Ödülleri’nde sahiplerini buldu. Ayrıca "Çocuk için değer” sloganıyla yola çıkan bu gece, yeryüzünde yaşayan bütün çocuklara farkındalık yaratmak amacıyla düzenlendi. Gecede ünlü sanatçılar sahne alırken, sanat, siyaset, cemiyet ve iş dünyasından birçok isim bu gecede buluştu.

Altın Zirve ve Kariyer Ödülleri’nde Miss Fashion 2020 güzeli Elif Yılmaz, “Gelecek Vadeden Oyuncu” ödülüne layık görüldü. Türkiye güzeli olmasının yanı sıra oyunculuk da yapan Elif Yılmaz, “Müjdat Gezen gibi değerli bir oyuncu büyüğümün de yer aldığı bu gecede böylesine güzel bir ödül almak benim için çok onur verici bir duygu. Ayrıca oyunculuğa başladığım günden bugüne bu alanda aldığım
ilk ödülüm oldu. Bu ödülü aldığım için çok mutluyum. Başkalarının da buna inanıp beni böyle bir ödüle layık gördükleri için de çok teşekkür ediyorum. Oyunculuk alanında çok güzel işler yapacağıma inanıyorum. Çok güzel projelerle yoluma devam edeceğim.” diye konuştu.

Güzelliğiyle herkesi büyüleyen Elif Yılmaz, gecede giydiği beyaz elbiseyle göz kamaştırırken, bütün dikkatleri de üzerine çekti.

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Nusret, bu kez taşı altın kaplayarak paraya çevirdi! Nusret, bu kez taşı altın kaplayarak paraya çevirdi!
Magazin
Pas lekesinden kurtulmanın 3 pratik yolu! Pas lekesinden kurtulmanın 3 pratik yolu!
Pratik Bilgiler
En Güncel Galeriler
Sihirli Annem'in Ceren'i evleniyor! Gelinlikli pozlarına beğeni yağdı!
Sihirli Annem'in Ceren'i evleniyor! Gelinlikli pozlarına beğeni yağdı!
İbrahim Tatlıses'in 42 yaş küçük aşkı pozlarıyla Instagram'ı salladı!
İbrahim Tatlıses'in 42 yaş küçük aşkı pozlarıyla Instagram'ı salladı!
Tatile doyamayan Şeyma tekne pozlarıyla nefes kesti!
Tatile doyamayan Şeyma tekne pozlarıyla nefes kesti!
56 yaşını seksi mayosuyla kutlayan Evcimik'in pozu olay oldu!
56 yaşını seksi mayosuyla kutlayan Evcimik'in pozu olay oldu!
Monica Belluci'nin kızı adeta ikizi! Güzelliğiyle göz kamaştırıyor!
Monica Belluci'nin kızı adeta ikizi! Güzelliğiyle göz kamaştırıyor!
Eliz Sakuçoğlu, üstsüz kitap okurken çekilen pozlarını paylaştı!
Eliz Sakuçoğlu, üstsüz kitap okurken çekilen pozlarını paylaştı!
Önceki Haberler
Sevgilisini döven Ozan Babil'de olacak mı? Ay yapım'dan açıklama geldi
Sevgilisini döven Ozan Babil'de olacak mı? Ay yapım'dan açıklama geldi
Mustafa Ali Akalın Almanya’nın yıldızlarına araba satıyor
Mustafa Ali Akalın Almanya’nın yıldızlarına araba satıyor
Murat Boz Melis İşiten'le aşk yaşadığı yönündeki iddialara yanıt verdi
Murat Boz Melis İşiten'le aşk yaşadığı yönündeki iddialara yanıt verdi
Ciltteki benlerin sayısı çoğalıyorsa aman dikkat!
Ciltteki benlerin sayısı çoğalıyorsa aman dikkat!
Kök hücre tedavisi gören Mali'nin sağlık durumunu kızı Yasmin anlattı!
Kök hücre tedavisi gören Mali'nin sağlık durumunu kızı Yasmin anlattı!
Masterchef'te sevilen yarışmacı "Burası kurtlar sofrası" deyip çekildi
Masterchef'te sevilen yarışmacı "Burası kurtlar sofrası" deyip çekildi
Bir erkek sizi aramıyorsa...
Bir erkek sizi aramıyorsa...
Az malzeme, çok lezzet: Klasik kek tarifi
Az malzeme, çok lezzet: Klasik kek tarifi
Yorumlar