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Şarkıcı İsmail YK, kendisinden 22 yaş küçük isimle aşk yaşıyor!

42 yaşındaki şarkıcı İsmail YK, 20 yaşındaki hayranı Dilara isimli bir kadınla aşk yaşamaya başladı. Haberi Instagram hesabından yayınladığı video ile duyurdu.

Şarkıcı İsmail YK, kendisinden 22 yaş küçük isimle aşk yaşıyor!
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Almanya'da yaşayan gurbetçi şarkıcı İsmail YK, bir hayranıyla aşk yaşamaya başladı. Özel hayatıyla gündeme gelmeyen şarkıcı, kendisi gibi Almanya'da yaşayan sevgilisiyle sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ilişkisini duyurdu.

Yaş farkı dikkat çekti

İsmail YK, Instagram'dan sevgilisiyle çektiği bir videoyu yayınladı. Ünlü şarkıcı, aşkını ilan ettiği videosunu ise İbrahim Tatlıses'in "Söylim mi" isimli şarkısıyla eşliğinde çekti. 42 yaşındaki YK'nın birlikte olduğu kadının 20 yaşında bir üniversite öğrencisi olduğu da sosyal medyada kısa sürede yayıldı.

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