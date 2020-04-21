Ebru Şallı vefat eden oğlunun mezarını ziyarete gitti!

Eski manken Ebru Şallı'nın eski eşi Harun Tan'dan olan 9 yaşındaki oğlu Pars geçtiğimiz perşembe günü lenfoma tedavisi gördüğü hastanede vefat etti. Evladını kaybetmesinin acısıyla sarsılan Şallı, bugün oğlunun mezarını ziyarete gitti. Şallı, mezar başında saatlerce dua etti.

Mezarının başından ayrılamadı

Şallı ve Tan'ın yaklaşık bir yıldır lenfoma tedavisi gördüğü öğrenilen oğlu Pars Tan, cuma günü Kilyos mezarlığında toprağa verilmişti. Evlat acısıyla sarsılan Şallı bugün oğlunun mezarını ziyaret etti. Ebru Şallı, oğlunun mezarının başında uzun süre dua etti.

Mezarlıkta görüntü almak isteyenlere tepki göstermişti

Evlat acısı yaşayan Harun Tan, Instagram hesabından Kilyos Mezarlığı'na gelerek görüntü almak isteyenlere "İnsanın en acılı gününde bile peşini bırakmıyorsunuz, mezarda acılı annenin, babanın burnun kamerayı dayamaya çalışıyorsunuz. Tabuttan çıkıp mezara giren bir bebeği çekmenin, göstermenin kime ne faydası olabilir ki ya da acılı anne babanın kardeşlerin gözyaşlarını çekmenin. Kim bu işe dur diyecek artık? Olmaz olsun böyle basın özgürlüğü hatta yerin dibine batsın. Bence yaptığınız şeyden utanın çünkü leşe üşüşen kargalar gibisiniz. Biraz empati. Hiçbir şey eskisi gibi olmasın artık" diyerek tepki göstermişti.

Kaynak: DHA