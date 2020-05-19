Yayınlarına ara verilen Müge Anlı ile Tatlı Sert programı 1 Haziran'da ekranlara dönüyor!

Türkiye'yi etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı yayınlarına ara vermişti. Program, 1 Haziran Pazartesi'nden itibaren ekrana dönecek.

Eski bölümleri yayınlanıyordu

Müge Anlı ile Tatlı Sert programının çekimlerine ara verilmesi nedeniyle bu süreçte 50 kişilik ekibin görevine son verildiği iddia edilmişti. Müge Anlı ile Tatlı Sert programı eski bölümleriyle ekrana geliyordu.

Anlı, "Ramazan Bayramı'ndan sonra başlayacağım" demişti

Konuya ilişkin daha önce açıklamalarda bulunan Anlı, "İzleyicilerimle salgının ilk günlerinde buluşmaya devam ettim. Ta ki programı gerçekleştirme olanağı kalmayana kadar. Hangi dizi, hangi program kaldı ki televizyonda ben Müge Anlı'yı devam ettirebileyim. Buna imkan var mı? Direnebildiğimiz yere kadar direnip programı sona erdirmek zorundaydık. Bundan daha doğal bir şey olabilir mi? Ramazan Bayramından sonra durum elverişli olursa, tedbirler biraz gevşetilirse o zaman tabi ki sosyal mesafe kurallarına uyarak bütün fedakarlığımla bu programa başlayacağım" şeklinde konuştu.