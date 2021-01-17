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Uyurken yağ yakılır mı düşük sıcaklıkta uyuyun!

Vücudunuz siz uyurken dahi yağ yakmaya devam eder. Uyurken yağ yakımını hızlandırmanın 10 yöntemini açıklıyoruz!

Uyurken yağ yakılır mı düşük sıcaklıkta uyuyun!
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Yağ yakımı vücutta gün boyu süren bir aktivitedir. Uyurken de vücudumuzdaki yağ yakımı devam eder. Uyurken yağ yakımını artıracak yöntemleri deneyerek daha kısa sürede formunuza kavuşabilirsiniz. Bir gecede kilo vermek tam olarak mümkün olmasa da uyurken daha fazla yağ yakmak için bazı ipuçları var. İşte uyurken yağ yakmanın yolları!

Perdeleri kapatın 

Güneş battıktan sonra vücudumuz doğal olarak melatonin üretir ancak hem iç mekan ışıkları hem de loş sokak lambaları vücudumuzda üretilen melatoninin başlangıcını yavaşlatabilir. Bu nedenle perdelerinizi kapatmanız sizin için daha iyi olacaktır.

Düşük sıcaklıkta uyuyun 

Sıcak bir odada uyumak, yağları metabolize etme yeteneğinizi azaltır. Düşük sıcaklıkta uyuyarak yağları metabolize etme yeteneğinizi artırmanın yanı sıra vücudunuzdaki kalori yakan yağ miktarını yüzde 42 oranında artırırsınız. Bununla birlikte düşük sıcaklıkta uyumak insülin duyarlılığını daha iyi hale getirerek diyabet riskini azaltır. Bu faydaları artırmak için çıplak uyuyun!

Daha fazla uyuyun 

Uykunun, kilo vermenin en hızlı yolu olması imkansız görünüyor ancak uyku eksikliğinde vücut daha az tokluk hormonu üretirken açlığı teşvik eden bir hormon olan grelini daha fazla üretir. Yorgun olmak aç olmaya denktir, bu yüzden kilo vermek için uykunuzu aldığınızdan emin olun.

Geceleri aralıklı oruç diyetini uygulayın 

Bu kısıtlı beslenme programı vücudunuzu sağlıklı tutar ve hücre onarımına izin verir. Ancak gün boyunca yemek yemeye alışkın olanlar için aşırı olabilir. Bu yüzden başlangıç olarak geceleri yaklaşık 12 saat süren bir oruç penceresi oluşturabilirsiniz. Örneğin 7 saat uyuyorsanız yatmadan 4 saat önce yemeyi içmeyi bırakıp uyandıktan 1 saat sonra kahvaltı edebilirsiniz.

Elektronik cihazları kapatın 

Telefon ve bilgisayar ekranları mavi ışık yayar, bu da sistemimizi tamamen uyanık tutar ve gündüz olduğu işaretini verir. Bu da açlık ve insülin direncini artırır. Yapmanız gereken telefonunuzu gece moduna almak ve bilgisayarınızı tamamen kapatmak veya başka bir odaya taşımak.

Akşam hafif öğünler yiyin 

Büyük öğünler yediğinizde, gece boyunca vücudunuz düzgün bir şekilde deşarj olmak yerine yemekleri sindirmeye çalışacaktır. Bu yüzden akşamları daha kolay sindirilebilir yemekler tercih etmeli, özellikle karbonhidratlardan kaçınmalısınız. Büyük öğünleri öğlene saklayın.

Süzme peynir yiyin 

Yukarıda yatmadan birkaç saat önce yemeyi bırakmanızı söyledik ancak süzme peynir aslında diğer bütün atıştırmalıklara karşı bir atıştırmalık. Süzme peynir tüketmek aslında kilo vermenize yardımcı olabilir çünkü daha az aç uyanmanızı sağlar. Süzme peynirdeki kazein, protein açısından yüksek olmasını sağlar; içeriğindeki amino asit triptofan daha hızlı uykuya dalmanıza ve uyku kalitesini iyileştirmenize yardımcı olabilir.

Direnç egzersizi yapın 

Egzersizler gece uyumanıza ve sadece kardiyo rutinden daha fazla kilo vermenize yardımcı olur. Direnç egzersizi metabolizmanızı hızlandırır ve yağ yakımının birkaç saat sonra gerçekleşmesini sağlar. Kolay bir ağırlık kaldırma rutini yeterli olacaktır, kendinizi fazla zorlamanıza gerek yok. Enerjinizi fazla yükseltiyorsa yatmadan birkaç saat önce yapın.

Sıcak duş alın 

Sıcak duş ağrılı kasları ve gerginliği giderir. Ayrıca inanılmaz derecede yatıştırıcı olan oksitosin (aşk hormonu) üretimini de artırır. Duş almak vücut ısınızı artırır ancak havluyu çıkardıktan sonra bu ısı düşer ve tüm sistem rahatlar.

Alkolü bırakın 

Alkol, vücudunuzun değerli REM uykusuna geçmek yerine alkolü metabolize etmesine neden olur. Alkol şekerleri gece boyunca karaciğerinizi alkolü detoksifiye etmek için çalıştırır ve vücudun yağı ketonlara dönüştürmesini engeller. Bu da gece yağ yakma sürecini yok eder.

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