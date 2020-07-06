Göbeği gizlemek için nasıl giyinmeli mini elbiseleri tercih edin!

Ne kadar diyet yaparsanız yapın vücudunuzun belli bölgelerindeki yağlar kolay kolay gitmez. Biz kadınların çoğunun göbek sorunu her daim var. Ancak bu sorunun çözümü kıyafetlerinizde doğru tercihler yapmaktan geçiyor. Peki göbeği kamufle etmek için nasıl giyinmeli? Hangi parçaları kullanmalı? İşte göbeğinden rahatsız olanlar için giyinme tüyoları...

Mini elbiseleri tercih edin

Bol kesim mini elbiseler tercih edin. Bu parçalar da dikkat bacaklarınıza vererek karın bölgenizdeki fazlalıkları gizlemenize yardımcı olacaktır.

Düşük belden uzak durun

Düşük bel modası yavaş yavaş kendini tekrar göstermeye başladı. Ancak siz siz olun, karın bölgenizde fazlalıklarınız varsa bu modadan uzak durun.

Bol gömlek ve tişörtler

Eğer bacaklarınız karın bölgenize göre daha zayıf ise dikkati alt tarafa çekmeniz size iyi bir görünüm kazandıracaktır. Bunun en basit yolu ise skinny jean'ler ve bol tişörtler tercih etmek. Tişörtlerin düz renkli olmasına da dikkat edin. Bol tişörtlerin yanı sıra boyfriend gömlekler de göbeği gizlemenin en etkili yollarından biridir.

Koyu renklerden faydalanın

Koyu renkler herkesin bildiği gibi her zaman fazlalıkları gizlemeye yardımcı olur. Ancak siyahlara bürünmek de oldukça sıkıcı bir stile sahip olmanıza neden olur. Koyu renkli parçaları üstte kullanırken alt tarafınızda ise renklere yer verin. Renkli etekler, pantolonlar, ayakkabılar tercih edebilir, koyu renk kıyafetlerinizi bolca takı ile hareketli hale getirebilirsiniz.