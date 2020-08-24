Gülümsemenin yararları neler kötü ruh haline engel olur!

Gün içerisinde ne kadar gülümsediğinizi şöyle bir düşünün. Akadaş ortamınızda, okulda veya iş yerinde ne kadar gülüyorsunuz? Her gün gülümsemek hayatınıza tahmin edemeyeceğiniz kadar iyi gelecek. Gülümseyerek, olumsuz düşüncelerden kurtulacak, kötü ruh halinden sıyrılacaksınız. İşte her gün gülümsemek için 5 harika neden!

Gülümsemek çok kolay!

Yapılan araştırmalara göre bilim insanları kaşları çatmanın gülümsemekten daha zor olduğunu ve bunun için daha fazla kas kullanıldığını ortaya koydu. Ayrıca kaş çatmak ilerleyen yaşlarda cildinizin kırışmasına neden oluyor. Anlayacağınız gülümsemek kaşları çatmaktan daha kolay denemeye ne dersiniz?

Gülümsemek kötü ruh haline engel olur

Kötü bir gün geçiriyorsanız, çevrenizdekilerle kafanızı dağıtacak birşeyler konuşun ve gülümsemeye çalışın. Gülmek, serotonin ve dopamin salgılanmasını sağlar. Bu da daha mutlu hissetmemize yardımcı olur.

Zihninizi rahatlatıyor

Stresli ve endişe dolu bir hayatınız, işiniz olabilir. Elbette stres ve heyecanlı işinizden veya hayatınızdan vazgeçemezsiniz. Ancak gülümseyerek hayatınızdaki stresi veya endişeyi bastırarak zihninizi rahatlatıp daha iyi düşünebilirsiniz. İşiniz her ne kadar stresli olursa olsun rahat bir zihin ile üstesinden gelemeyeceğiniz hiç bir durum sizi tehdit edemez. Ancak bunun için her gün kendinizi gülümsemeye alıştırmaya başlasanız iyi olur!

Kişileri daha çekici kılıyor!

Sürekli suratını asan insanlara oranla gülümseyen insanlar çok daha çekici ve etkili olduğu ortaya çıktı. Daha çekici ve daha çok dikkat çekmek istiyorsanız gülümsemeye başlasanız iyi olur. Aynı zamanda bulaşıcı olan küçücük bir gülümseme ile etrafınızdakilere de bu güzel alışkanlığı bulaştırarak pozitif ortamların oluşmasına neden olabilirsiniz!

Olumsuz düşüncelere son veriyor

Her gün mutlu olacaksınız diye bir kaide yok ancak kötü geçirdiğiniz bir gün kafanızı dağıtacak bir konu üzerinde yoğunlaşarak gülümsediğinizde dopamin ve seratonin salgılamanıza yardımcı olarak mutlu hissetmenize yardımcı oluyor. Ruh halini, olumsuz düşünceleri geride bırakmanın en faydalı yollarından biri de gülümsemeden geçiyor. Her gün gülümseyerek olumsuz ve karamsar düşünceleri geride bırakabilirsiniz!