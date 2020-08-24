Kıvılcım Ural, maske takmayan eşi Kaan Tangöze'yle tartıştı, İstanbul'a döndü!

Posta'nın haberine göre; Kıvılcım Ural ve Kaan Tangöze evliliğinde ‘maske krizi’ çıktı. Bodrum Gündoğan’daki evlerinde kalan çiftin tatili tatsız bitti. Koronavirüs tehlikesi nedeniyle endişeli olan Ural, tüm sağlık tedbirlerini aldı. Evine misafir kabul etmeyen Ural, plaja da inmedi. Yakın çevresine “Ben de panik atak var. ‘Burada virüs kaparız’ düşüncesi yüzünden atak geçirebilirim” diyen Ural’ı eşinin maskesiz yürüyüş yapması ise çılgına döndürdü.

Eşine kızıp İstanbul'a döndü

Kaan Tangöze’nin gece yürüyüşüne çıkacakları sırada maske takmadığını gören Ural, eşine 'Kızımı ve beni riske atmaya hakkın yok' diyerek çıkıştı. Tangöze’nin rahat tavırlarını sürdürmesi üzerine eşyalarını toplayan Ural, kızını yanına alıp İstanbul’a döndü. İki gün daha Bodrum'da kalan Kaan Tangöze ise eski eşi Seçkin Piriler’den olan oğulları Volkan ve Hakan ile vakit geçirdi. Ardından İstanbul'a gitti.

"Başkalarının yaptığı yemekleri tatmayı özledim"

MilyonFest Online Sohbetleri'nin konuğu olan Kıvılcım Ural, karantina dönemiyle ilgili; kendi yemeklerini yemekten sıkıldığını söyleyerek “Başkalarının yaptıklarını tatmayı özledim. Evde kaldığım bu dönem, benim için bir okul... Eskiden ev işlerinde bana yardım eden birkaç kişi vardı, şimdi hiçbiri yok” diye konuşmuştu.