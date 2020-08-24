search menu
search
close

Kıvılcım Ural, maske takmayan eşi Kaan Tangöze'yle tartıştı, İstanbul'a döndü!

Duman grubunun solisti Kaan Tangöze'nin eşi Kıvılcım Ural, Tangöze'yle maske tartışması yaşadı. Ural eşinin maske takmamasına sinirlenip İstanbul'a döndü.

Kıvılcım Ural, maske takmayan eşi Kaan Tangöze'yle tartıştı, İstanbul'a döndü!
-A A+

Posta'nın haberine göre; Kıvılcım Ural ve Kaan Tangöze evliliğinde ‘maske krizi’ çıktı. Bodrum Gündoğan’daki evlerinde kalan çiftin tatili tatsız bitti. Koronavirüs tehlikesi nedeniyle endişeli olan Ural, tüm sağlık tedbirlerini aldı. Evine misafir kabul etmeyen Ural, plaja da inmedi. Yakın çevresine “Ben de panik atak var. ‘Burada virüs kaparız’ düşüncesi yüzünden atak geçirebilirim” diyen Ural’ı eşinin maskesiz yürüyüş yapması ise çılgına döndürdü.

Eşine kızıp İstanbul'a döndü

Kaan Tangöze’nin gece yürüyüşüne çıkacakları sırada maske takmadığını gören Ural, eşine 'Kızımı ve beni riske atmaya hakkın yok' diyerek çıkıştı. Tangöze’nin rahat tavırlarını sürdürmesi üzerine eşyalarını toplayan Ural, kızını yanına alıp İstanbul’a döndü. İki gün daha Bodrum'da kalan Kaan Tangöze ise eski eşi Seçkin Piriler’den olan oğulları Volkan ve Hakan ile vakit geçirdi. Ardından İstanbul'a gitti.

"Başkalarının yaptığı yemekleri tatmayı özledim"

MilyonFest Online Sohbetleri'nin konuğu olan Kıvılcım Ural, karantina dönemiyle ilgili; kendi yemeklerini yemekten sıkıldığını söyleyerek “Başkalarının yaptıklarını tatmayı özledim. Evde kaldığım bu dönem, benim için bir okul... Eskiden ev işlerinde bana yardım eden birkaç kişi vardı, şimdi hiçbiri yok” diye konuşmuştu.

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Hande, Kerem'in kaslı pozuna yorum yapmadan duramadı! Hande, Kerem'in kaslı pozuna yorum yapmadan duramadı!
Magazin
Sahilde bikinisini değiştiren güzel oyuncu frikik verdi! Sahilde bikinisini değiştiren güzel oyuncu frikik verdi!
Magazin
En Güncel Galeriler
Cansel Elçin kendisinden 16 yaş küçük oyuncuyla sessiz sedasız evlendi
Cansel Elçin kendisinden 16 yaş küçük oyuncuyla sessiz sedasız evlendi
Victoria's Secret meleği Karatay'ın dediğini yaptı sonuç inanılmaz
Victoria's Secret meleği Karatay'ın dediğini yaptı sonuç inanılmaz
Fahriye Evcen, makyajsız pozlarını paylaştı! Beğeni butonu çöktü!
Fahriye Evcen, makyajsız pozlarını paylaştı! Beğeni butonu çöktü!
Demet Özdemir'in lüks evi görenleri büyüledi!
Demet Özdemir'in lüks evi görenleri büyüledi!
Burçlara göre seks uyumu siz hangi burçsunuz?
Burçlara göre seks uyumu siz hangi burçsunuz?
Tuğba Ekinci giydiği küçük beden bikiniyle tüm bakışları üzerine çekti
Tuğba Ekinci giydiği küçük beden bikiniyle tüm bakışları üzerine çekti
Önceki Haberler
Her gün gülümsemenin size kattığı 5 harika şey!
Her gün gülümsemenin size kattığı 5 harika şey!
Şeyma Subaşı'nın karın kaslı paylaşımı takipçilerini mest etti!
Şeyma Subaşı'nın karın kaslı paylaşımı takipçilerini mest etti!
Herkes Celal'in elenmesini bekliyordu! Masterchef'te sürpriz ayrılık!
Herkes Celal'in elenmesini bekliyordu! Masterchef'te sürpriz ayrılık!
Amine Gülşe'nin annesine olan benzerliği şaşırttı!
Amine Gülşe'nin annesine olan benzerliği şaşırttı!
Bay Yanlış'ın Ezgi'si Özge Gürel sevgilisiyle aşka geldi!
Bay Yanlış'ın Ezgi'si Özge Gürel sevgilisiyle aşka geldi!
Evde tedavi gören Mali'nin son görüntüsü ortaya çıktı!
Evde tedavi gören Mali'nin son görüntüsü ortaya çıktı!
25 kilo veren Buse Terim'den öncesi-sonrası paylaşımı!
25 kilo veren Buse Terim'den öncesi-sonrası paylaşımı!
Depresyon ve stresin çözümü burada!
Depresyon ve stresin çözümü burada!
Yorumlar