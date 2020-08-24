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Hazal Filiz Küçükköse'nin plaj kazası bikinisini değiştirirken frikik verdi!

Oyuncu Hazal Filiz Küçükköse arkadaşlarıyla Çeşme'de tatilde. Herkesin içinde bikinisini değiştiren güzel oyuncu frikik verdi, apar topar bikinisini düzeltti.

Hazal Filiz Küçükköse'nin plaj kazası bikinisini değiştirirken frikik verdi!
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32 yaşındaki oyuncu Hazal Filiz Küçükköse, şu sıralar Çeşme'de kız arkadaşlarıyla tatil yapıyor. Önceki gün arkadaşlarıyla plaja giden güzel oyuncu, talihsiz bir kaza yaşadı.

Frikik vermekten kurtulamadı

Posta'da yer alan habere göre: Küçükköse şezlongta otururken ıslanan bikinisini değiştirmek istedi. Bikinisinin üzerine yeni bir bikini giyerek üstünü değiştirmek isteyen oyuncu, alttaki bikinisini çıkarırken frikik verdi. Arkadaşının yardım ettiği oyuncu, apar topar bikinisini düzeltti. Hazal Filiz, üzerini örterek bikinisinin altını da değiştirmeyi ihmal etmedi.

Fit vücuduyla herkesi kendine hayran bırakan Hazal Filiz Küçükköse, bikini kazasının kameralara yansıdığını fark etmedi.

Hazal Filiz Küçükköse kimdir?

Hazal Filiz Küçükköse, 9 Şubat 1988 tarihinde Mersin’de dünyaya gelmiştir. Kırıkkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü’nü 3. sınıfa kadar okuyup bırakan Hazal Filiz Küçükköse, Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü’nden mezundur. Özel oyunculuk dersleri aldıktan sonra ilk oyunculuk deneyimini Deniz Yıldızı dizisi ile yaşayan Hazal Filiz Küçükköse; Beni Affet, Kara Sevda, Günahkar, Rüya, Kalbim Seni Seçti ve Mehmed Bir Cihan Fatihi gibi yapımlarda rol almıştır.

Şimdilerde Show TV ekranlarında yayınlanan Zemheri dizisinde Berrak karakterine hayat veren Hazal Filiz Küçükköse, 1.72 metre boyunda, 55 kilo ve Kova burcudur.

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