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Gökhan Alkan kimdir Yasak Elma oyuncusunun da mesajları ifşa oldu!

Yasak Elma dizisine yeni transfer olan Gökhan Alkan da Kerem Tunçeri'den sonra mesajları ifşa olan ünlüler listesine girdi.

Gökhan Alkan kimdir Yasak Elma oyuncusunun da mesajları ifşa oldu!
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Aslı Enver'le aşk yşamaya başladığı iddia edilen eski Basketbolcu Kerem Tunçeri'nin 4 farklı kadına attığı mesajlar ifşa olmuş ve magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Tunçeri'den sonra Yasak Elma dizisine yeni transfer olan yakışıklı oyuncu Gökhan Alkan'da mesajları ifşa olan ünlüler listesinde yerini aldı. Gökhan Alkan'ın mesajları herkesi şaşırttı. 

''Her zerrende olmalıyım'' 

Yasak Elma’nın yıldızı Gökhan Alkan da ifşa oldu! Son dönemlerde Yasak Elma ile ekrana dönen oyuncunun mesajları herkesi şoke etti. Ezgi Naz isimli bir kişi, Alkan’ın kendisini engellemesi üzerine mesajları paylaştı. Ünlü oyuncunun, “Ben seni aldım, tanıştık, sonra otelde spa masaj keyfi, odada film şarap muhabbet. Her zerrende olmalıyım” yazması dikkat çekti.

Gökhan Alkan kimdir Yasak Elma oyuncusunun da mesajları ifşa oldu!

Peki Gökhan Alkan kimdir? 

Gökhan Alkan, 8 Aralık 1987 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Kocaeli Üniversitesi Otomotiv Teknolejileri Öğretmenliği Lisans ve Anadolu Üniversitesi Dış Ticaret-Pazarlama ön lisans bölümlerini bitirdi. Müjdat Gezen Sanat Merkezinde oyunculuk eğitimi alan Gökhan Alkan'ın ilk televizyon deneyimi 2011 yılında yayınlanan ve büyük ses getiren bir proje olan Muhteşem Yüzyıl ile olmuştur. Gurbette Aşk, Kocamın Ailesi, Makas, Seviyor Sevmiyor dizilerinde rol alan Gökhan Alkan, son dönemde Yasak Elma ile ekranlara döndü. Gökhan Alkan, 1.88 metre boyunda, 85 kilo ve Yay burcudur.

 

 

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