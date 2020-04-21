İrem Derici'den mesajları ifşa olan Kerem Tunçeri'ye destek geldi!

Aslı Enver'le yaşadığı aşkla gündeme gelen ve 4 farklı kadına attığı mesajlar ifşa olan eski basketbolcu Kerem Tunçeri'ye şarkıcı İrem Derici'den destek geldi. Ünlü şarkıcı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Tunçeri'ye destek oldu. Derici, ''Ver avukata hocam, hemen ver'' diyerek Tunçeri'ye çağrıda bulundu.

4 kadına attığı mesajlar ifşa oldu

Ünlü oyuncu Aslı Enver ile eski basketbolcu Kerem Tunçeri'nin aşk yaşadığına dair çıkan haberler magazin gündemine bomba gibi düştü. İddiaya göre; İkili ortak arkadaşlarının düzenlediği bir partide tanıştı ve kısa süre sonra da birlikte olmaya başladı. Bir aydır birlikte olan çift koronavirüs salgını sonrası telefon üzerinden ilişkilerini yürütmeye devam ediyor. Karantina süreci boyunca birbirlerini sürekli arayan ikili şimdilik ilişkilerinin duyulmasını istemiyor. Çıkan bu haberden sonra sosyal medyada Kerem Tunçeri'ye ait olduğu iddia edilen bazı mesajlar ifşa edildi. Tunçeri'nin 4 kadına attığı mesajlar sosyal medyada gündem oldu.

''İfşa adı altında meşrulaştıramazsınız''

Kerem Tunçeri'nin mesajlarının ifşa olmasının ardından şarkıcı İrem Derici, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Tunçeri'ye destek olarak şu ifadeleri kullandı: Kimse kimseye dm'den yürümüyor değil mi, sadece malum kişi. Rahatsız oluyorsan bakma, cevap verme, bas engeli. Ayrıca özel yazışmaların paylaşılmasının baya yaptırımı olan bir suç olduğunu çok iyi biliyorum, "ifşa" adı altında meşrulaştıramazsınız. Ver avukata hocam, hemen ver.