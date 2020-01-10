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Cennet hurmasının faydaları neler tam bir sağlık deposu!

Anavatanı uzakdoğu olan cennet hurmasının bağırsaklardaki iltihabı iyileştirmeye yardımcı olduğunu biliyor muydunuz? İşte cennet hurmasının bilinmeyen faydaları

Cennet hurmasının faydaları neler tam bir sağlık deposu!
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Anavatanı uzakdoğu olan cennet hurması,  tezgahları süslemeye başladı.  Trabzon hurması, cennet elması veya cennet hurması, nasıl anarsanız anın tek bir gerçek var ki, bu meyve tam bir sağlık deposu!

İşte cennet hurmasının faydaları...

Özellikle mide ve bağırsaklar için adeta doğal bir ilaç görevi görüyor. Mideyi kuvvetlendiriyor, gastriti önlüyor, bağırsak iltihabını iyileştirmeye yardımcı oluyor.

Kalp-damar sistemi hastalıklarının tedavisine destek oluyor.

Bağışıklık sistemini kuvvetlendirmekte, sindirim sistemi hastalıklarına iyi geliyor.

Günümüzde yaygın olarak görülen kanser hastalıklarından korunmada önemli bir yer tutuyor.

Bol miktarda, protein, karbonhidrat, selüloz, fosfor, kalsiyum, demir, sodyum, tanen, potasyum, magnezyum, A, B1, B2, B3, C vitaminleri içeriyor.

İshali kesmekte ve kabızlığı gidermekte etkili oluyor.

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