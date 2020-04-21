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Mesut Özil ve Amine Gülşe'nin yeni doğan bebeklerine 5 milyon TL'lik reklam teklifi geldi!

Mesut Özil ve Amine Gülşe'nin Mart ayında dünyaya gelen bebeklerine bir bebek bezi firmasından 5 milyon TL'lik bir reklam teklifi geldi.

Mesut Özil ve Amine Gülşe'nin yeni doğan bebeklerine 5 milyon TL'lik reklam teklifi geldi!
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GeçtiğimizMart ayında ilk bebeklerini kucaklarına alan çiçeği burnunda çift Amine Gülşe ve Mesut Özil'in yeni doğan bebeklerine bir bebek bezi firmasından 5 milyon Tl'lik reklam teklifi geldi. Ünlü çiftin bu teklifi kabul edip etmeyeceği konusunda henüz bir bilgi yok. Tekliflere resmi yanıt vermeyen çiftin, alacakları parayı kuruşuna kadar kurdukları BigShoe isimli yardım derneğine aktaracağı konuşulanlar arasında yer alıyor. 

5 milyon TL'lik reklam teklifi geldi 

Takvim'in haberine göre; Kızları Eda'nın doğumuyla İngiltere'den Almanya'ya kadar birçok yerde gündem olan ikiliye, reklam teklifleri yağmaya başladı. Dünyaca ünlü bir bebek bezi firmasının ikiliye, 5 milyon TL önerdiği ileri sürüldü. Özil ile eşine bir teklif de İngiltere'deki bir dergiden geldi. Dergi, Mesut Özil ve Amine Gülşe'yi kızları Eda ile lüks malikanelerinde fotoğraflamak için 250 bin sterlin (2 milyon 150 bin TL) önerdi.

Mesut Özil ve Amine Gülşe'nin yeni doğan bebeklerine 5 milypn TL'lik reklam teklifi geldi!

Teklifi kabul ederlerse çocuklara yardım edecekler 

Tekliflere resmi yanıt vermeyen çiftin, alacakları parayı kuruşuna kadar kurdukları BigShoe isimli yardım derneğine aktaracağı ortaya çıktı. Haziran 2019'daki düğünlerinde kendileri adına Big Shoe Vakfı'na bağış yapılmasını isteyen çift, bu sayede dünya çapındaki yüzlerce çocuğun hayatını kurtarmıştı.

 

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