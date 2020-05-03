Gülben Ergen eski rol arkadaşı Kenan Işık'ın sağlık durumu hakkında bilgi verdi!

Şarkıcı Gülben Ergen, bir zamanların sevilen dizisi 'Dadı'da birlikte başrolü paylaştığı Kenan Işık'ın durumuna dair açıklama yaptı. Gülben, 2014 yılında geçirdiği kaza sonucu bitkisel hayatta olan ve yaşam mücadelesi veren Kenan Işık'ın sağlık durumu için "Yaşadığını ve nefes aldığını biliyoruz" diye konuştu.

"Keşke Kenan'a yaşama sevinci verebilsek"

Pandemiden korunmak için çocuklarıyla karantinada olan Gülben Ergen, bugün Kanal D ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına görüntülü olarak katıldı. Ergen, yıllar önce Dadı dizisinde birlikte başrol oynadığı Kenan Işık'ın sağlık durumu hakkında sorulan soruya "Bizzat arayamıyoruz, eşiyle konuşuyoruz. Yaşadığını ve nefes aldığını biliyoruz. Keşke keyiflenebilecek bir hal alsa. Keşke yaşama sevinci verebilsek. Mehmet Al Erbil'den de aynı şekilde Sezin'den haber alıyorum. O da hastaneye gidip geliyor. Bu süreç normal hastalar için de çok zor bir süreç. Şikayet etme hakkımız yok" şeklinde yanıt verdi.