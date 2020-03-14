Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan Cem Yılmaz'dan bomba evlilik açıklaması haber vereceğiz!

Defne Samyeli ile ayrıldıktan sonra kendisinden 18 yaş küçük olan Serenay Sarıkaya ile aşk yaşamaya başlayan Cem Yılmaz, önceki akşam sevgilisiyle görüntülendi. Kendilerini bekleyen muhabirlerle sohbet eden ikili, haklarında çıkan evlilik haberleriyle ilgili de konuştu. Ünlü komedyen uhabirlerin kendisine yönelttiği evlilik sorularına espri yaparak "Haber vereceğiz" şeklinde yanıt verdi.

''Düğünü haber vereceğiz''

Habertürk'te yer alan habere göre; Artık aşklarını kamera önünde yaşamaya başlayan ünlü çift, geçtiğimiz akşam Levent'teki bir restoranda yemek yedi. Bir hayli keyifli olan Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz, mekanın önünde kendilerini bekleyen basın mensuplarının sorularını da yanıtsız bırakmadı. Ünlü komedyen, geçtiğimiz günlerde Demet Akalın'ın, "Serenay ile Cem evlensin bedavaya sahne alırım" açıklamasını hatırlatan muhabirlere, "Haber vereceğiz" yanıtını verdi.

''Evlenirlerse bedava sahneye çıkarım''

Yaz aylarında evlenecekleri konuşulan Cem Yılmaz, bu haberler üzerine arabada oturan sevgilisine dönerek "Bizim haberimiz yok. Serenay senin haberin var mı?" diyerek espri yaptı. Cem Yılmaz'ın stand up gösterisini izleyen Demet Akalın, çift hakkında "Ben ikisini zaten hep yakıştırıyorum. Serenay'ı da çok seviyorum, Cem'i de çok seviyorum. Evlenirlerse sahneye bedavaya çıkarız" demişti.