Hazar Ergüçlü Taner Ölmez ile olan sevişme sahneleri hakkında ilk kez konuştu!

Başarılı oyuncu Hazar Ergüçlü, önceki akşam marka yüzü bir spor giyim markasının Asmalımescit'te düzenlenen gecesine katıldı. Güzelliği ve fiziği ile dikkatleri üzerine çeken ünlü oyuncu bir döneme damga vuran sevişme sahneleri hakkında ilk kez konuştu. Taner Ölmez'le Hakan Muhafız dizisindeki sevişme sahneleri hakkında konuşan güzel oyuncu "Çekimler zor geçmedi, işim bu" dedi.

Yıllar sonra aynı dizide buluştular

Rol aldığı 'Hakan: Muhafız' adlı dizinin yayınlanan 3. sezonunu henüz izleyemediğini söyleyen oyuncu, muhabirlerin "Daha önce birden fazla projede birlikte çalıştığınız Taner Ölmez bu sezonda diziye katıldı. Set ortamı nasıldı?" sorusuna "O Medcezir'deki ekibimizden birkaçıyla da olsa bir araya gelmemiz çok zevkli. Çok gülüyorduk, çok mutluyduk" dedi.

''Onur ne diyecek?''

"Taner Bey'le olan kamyonet sahneniz çok konuşuldu. (Sevişme sahneleri) Bu sahnelerin çekimi zor geçti mi? Sevgiliniz Onur Ünlü bu sahneleri izledi mi?" şeklindeki sorulara Hazar Ergüçlü, "Hayır. Zor geçmedi. İşimiz bu. Yok canım, Onur ne diyecek?" şeklinde yanıt verdi.

''Virüsten dolayı neneme ve dedeme gitmiyoruz''

Ailesi Kıbrıs'ta yaşayan oyuncu, "Koronavirüs Kıbrıs'ta da görüldü. Aileniz orada yaşıyor. Kendileriyle görüştünüz mü?" sorusuna ise "Ailemle konuştuk, iyiler. Evden çıkmamaya çalışıyorlar. Sık sık jel kullanıyorlar. Önlem alıyorlar. Neneme ve dedeme gitmiyoruz. Fazla yaklaşmıyoruz. Yapabileceğimiz çok şey yok" sözleriyle yanıt verdi.

Kaynak: Snob magazin