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Bisküvili tavuk göğsü nasıl yapılır tadı damağınızda kalacak!

Sofralarınızda farklı tatli tarifi arayanlardan mısınız? Bu tarif tam da sizlere göre! Hme pratik hem de ekonomik olan bu tarife bayılacaksınız.

Bisküvili tavuk göğsü nasıl yapılır tadı damağınızda kalacak!
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Bisküvili tavuk gögsü nasıl yapılır? Malzemeleri neler? Püf noktaları neler? Farklı tatli tarifi mi arıyorsunuz? Bu lezzet tam da sizlere göre! Çay saatlerinde ve davet sofralarında gerek lezzetiyle gerek görüntüsüyle yiyenleri mest edecek bu şahane tada hayran kalacaksınız. İşte tüm malzeme listesi ve hazırlanışı ile karşınzıda. Şimdiden afiyetler olsun. 

Malzemeler: 

Tatlı İçin:

125 gramtereyağı
1 su bardağıun
1 litresüt
1,5 su bardağıtoz şeker
1 paketvanilin
1 paketpetibör bisküvi
1 paketkakaolu petibör bisküvi

Üzerini Kaplamak İçin:

1 paketkakaolu petibör bisküvi(rondoda çekilmiş)
1 paketpetibör bisküvi(rondoda çekilmiş)

Hazırlanışı: 

Tereyağını bir tencerede eritin. Unu ekleyip iyice kabarana kadar karıştırın.
Çırpıcıyla sürekli karıştırarak sütü tencereye ekleyin.Şekeri ekleyip kaynayana kadar karıştırarak pişirin. Kaynadıktan sonra vanilini ekleyin. Karıştırıp ocaktan alın.Bir borcam veya fırın kabının dibine sade petibörleri dizin. Üzerlerinde kepçe yardımıyla muhallebiden bir katman dökün ve kakaolu petibörleri üzerine dizin. Bu işlemi, malzemeler bitene kadar tekrarlayın.En üstteki muhallebi katmanına, rondodan çekilmiş petibörleri, sırayla çapraz şeritler halinde ekleyin.Buzdolabında 4 saat dinlendirip servis edebilirsiniz. Afiyetler olsun!

 

 

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