Survivor'un çekimlerinin yapıldığı Dominik'te 5 kişide koronavirüs vakası görüldü

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan koronavirüs, hızla yayılmaya devam ediyor. Virüs son olarak Survivor çekimlerinin yapıldığı Dominik'te de 5 kişide görüldü. Çekimlerin gerçekleştiği Dominik'te ne tür önlemlerin alınacağı ise merak edilmeye başlandı.Acun Ilıcalı ise bu konudaki sessizliğini henüz koruyor.

Dominik'te 5 kişide görüldü

Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayılan ve 200 bine yakın insana bulaşırken 5 bine yakın insanın ölümüne sebep olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) etkisini göstermeye devam ediyor.Koronavirüs son olarak Dominik Cumhuriyeti'nde görüldü. Dominik'te yaşayan 5 kişide virüs tespit edildi ve önlemler hat safhaya çıkarıldı.Televizyoncu Acun Ilıcalı'nın ne yapacağı ise henüz bilinmiyor. Ilıcalı, konu hakkında henüz bir açıklama yapmadı.

Yarışmadan elenen isimler ne yapacak?

Koronavirüs hakkında açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, virüsün yayılmaması için yut dışından gelen kişilerin 14 gün boyunca kendilerini evlerinde izole etmeleri gerektiğini söylemişti. Koca'nın bu açıklamasının ardından Survivor'a veda edip Türkiye'ye geri gelmesi gereken yarışmacıların nasıl bir önlem alacağı ise merak konusu oldu. Survivor'da adaya son veda eden isim ise Ünlüler takımından İrem Akın olmuştu