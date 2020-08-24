MasterChef 2020'de ilk elenen yarışmacı Sedat oldu!

Tv8 ekranlarının sevilen programı MasterChef Türkiye 2020'de heyecan devam ediyor. MasterChef'te bu akşam eleme gecesi heyecanla takip edildi. İlk eleme oyununun birinci turu sonunda 6 isimden 3 isim elenmekten kurtulurken, 3 isim ise eleme oyununda mücadele verdi. İkinci eleme oyununda karşı karşıya gelen 3 isimden MasterChef 2020'ye veda eden yarışmacı Sedat oldu.

Somer Şef yeni eleme sistemini anlattı

Somer Şef yeni eleme sistemini şu ifadelerle açıkladı: Bu sene başlattığımız uygulamayla eleme finali iki etaplı olacak. Şu anda oynayacağınız ilk etapta 6 arkadaştan en az başarılı olan 3 arkadaşımız bir final daha oynayacak ve orada da en az başarılı olan arkadaşımız malesef MasterChef 2020'ye veda eden ilk arkadaşımız olacak. İlk etabımız bireysel yaratıcılık etabı.

Sedat ilk elenen isim oldu

MasterChef Türkiye'nin 16 kişilik ana kadrosuna veda eden ilk isim Sedat oldu.