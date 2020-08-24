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Şeyma Subaşı'nın karın kaslı paylaşımına sosyal medyada büyük ilgi!

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, Çeşme tatilinden paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyor. Karın kaslı pozunu paylaşan Subaşı, takipçilerini mest etti.

Şeyma Subaşı'nın karın kaslı paylaşımına sosyal medyada büyük ilgi!
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Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra DJ Guido Senia ile aşk yaşayan Şeyma Subaşı, sosyal medya platformu Instagram'ı aktif bir şekilde kullanıyor. Her anını takipçileriyle paylaşan Subaşı, tatilden yayınladığı kareleriyle adından söz ettiriyor. Her daim bikiniyle görülen Subaşı, formuna da dikkat ediyor. Subaşı, son paylaşımında da takipçilerine karın kası şovu yaptı.

Karın kaslarıyla erkekleri bile kıskandırdı

Şeyma'nın karın kaslı pozuna binlerce beğeni gelirken birçok takipçi de yorum yapmadan edemedi. Erkekleri bile kıskandıracak karın kasını sergileyen Şeyma Subaşı, takipçilerini mest etti.

Partilerken polis kapısına dayandı

Çeşme'de geçtiğimiz hafta parti veren Şeyma Subaşı, tatsız bir son yaşamıştı. Çevre sakinleri, sesten rahatsız olması nedeniyle polisi aramış ve sabahın ilk ışıklarına kadar sürmesi beklenen parti, gece yarısı noktalanmıştı.

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