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Koronavirüs tedavisi gören sunucu Burak Akkul'un sağlık durumu nasıl kayınbiraderi açıkladı!

Koronavirüs nedeniyle tedavi gören ünlü sunucu Burak Akkul'un sağlık durumuyla ilgili merak edilen açıklamayı kayınbiraderi Hüseyin Arslan duyurdu.

Koronavirüs tedavisi gören sunucu Burak Akkul'un sağlık durumu nasıl kayınbiraderi açıkladı!
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Televizyonda hazırlayıp sunduğu 'Çok Gezenti' programıyla bilinen ünlü sunucu Burak Akkul ile eşi Seda Akkul, bir süre önce koronavirüs nedeniyle tedavi altına alınmışlardı. Yoğun bakımda tedavisi süren Burak Akkul'un sağlık durumu ile bilgili bilgileri kayınbiraderi Hüseyin Arslan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu. Arslan, Akkul'un sağlık durumu için ''Durumu umut verici ama stabil''  dedi. 

''Herkes gibi sabırla bekliyoruz'' 

Arslan yaptığı paylaşımda, "Burak Akkul'un tedavisi devam ediyor. Yoğun bakımdan, - inanıyoruz, umuyoruz çok yakında - çıktığı zaman mutlaka size haber verecek Seda Akkul. Ancak o zamana kadar yazılabilecek her şey tekrardan ibaret. Sizin gibi, artık aileden herkes gibi biz de sabırla bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

''Durumu umut verici ama stabil'' 

Ayrıca yaptığı başka bir paylaşımda Burak Akkul'un sağlık durumu hakkında bilgi veren Arslan, "Durumda anlatılabilir büyük değişiklikler olmadıkça buraya bir şey yazmak çok anlamlı gelmiyor. Ama bu kadar soran ve merak eden için; şimdilik durum umut verici ama stabil. Tüm iyi dilekleriniz için sağ olun" dedi.

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