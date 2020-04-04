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Kim Kardashian'ın ablasından yediği sert tokat sonrası yüzündeki makyaj duvara sıçradı

Kim Kardashian'ın ablasından yediği sert tokat sonrası yüzündeki makyaj duvara sıçradı. O görüntü magazin gündemine bomba gibi düştü.

Kim Kardashian'ın ablasından yediği sert tokat sonrası yüzündeki makyaj duvara sıçradı
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Dünyaca ünlü şov yıldızı Kim Kardashian, ABD'de büyük bir izleyici kitlesi bulunan 'Keeping Up with the Kardashians' 18'inci bölümünde ablası Kourtney Kardashian ile yumruk yumruğa kavga etti. Küfürlerin ve yumrukların havada uçuştuğu programda bir detay ortaya çıktı ki görenler şaşkınlığını gizlemeyemedi.  Ablasından yediği sert tokat sonrası yüzündeki makyaj duvara sıçrayan Kim'in görüntüleri sosyal medyayı salladı. 

Yediği tokatla yüzündeki makyaj duvara sıçradı 

Kim Kardashian ve ablası Kourtney, beraber çektikleri Keep Up With Kardashian progmanın çekimleri sırasında sözlü olarak tartışmaya başladı. Sinirlerine hakim olamayan Kim, ablasının üzerine yürüyüp üst üste tokat attı. Bu sırada Khloe, kız kardeşlerini ayırmaya çalıştı ama başarılı olmadı. Kim, Kourtney'e tokat atmaya devam edince Kourtney, Kim'e çok sert bir tokat attı. Yayınlanan kavga görüntüsünde dikkatli olan izleyiciler, Kourtney'in Kim'e attığı tokat sonrası Kim'in yüzündeki makyajın fırlayıp duvara yapıştığını fark etti. Kız kardeşlerini ayırmaya çalışan Khloe ise duvarı temizledi. Kim'in makyajının duvara yapışması sosyal medyada günün konusu oldu.

Kim Kardashian'ın ablasından yediği sert tokat sonrası yüzündeki makyaj duvara sıçradı

Programdan çekilecek mi? 

Kim Kardashain yaptığı açıklamada kız kardeşi ile kavgalarının çok şiddetli olduğunu bu nedenle program çekimlerinin bir hafta uzadığını söyledi. Kavgadan, sonra Kourtney yaptığı açıklamada Kim'le yaşadıkları kavgalara artık dayanamadığını bu nedenle programdan çekilebileceğini açıkladı.

 

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