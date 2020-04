Kanal D, 2. Sayfa programı yerine Aşk-ı Memnu dizisini yayınlama kararı aldı

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını Türkiye'ye de sıçradı. Evlerinde karantinaya girerek bu süreci geçiren vatandaşlar sosyal medya hesaplarından Kanal D'ye seslenerek Aşk-ı Memnu dizisinin tekrar bölümlerinin yayınlanmasını istedi. Kanal D gelen çağrıya kulak vererek hergün yayınlanan 2.sayfa adlı magazin programının yerine Aşk-ı Memnu'yu yayınlama kararı aldı.

Aşk-ı Memnu yeniden ekranlara dönüyor

Gelen çağrılar üzerine harekete geçen kanal ise hafta içi her gün 10.45'de yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programının gününü değiştirdi. 2. Sayfa programı koronavirüs tedbirleri kapsamında kısa bir süreliğine sadece Cumartesi ve Pazar günü yayınlanacak. Hafta içi her gün ise başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat'in paylaştığı Aşk-ı Memnu dizisi yayınlanacak. Dizi, 06 Nisan Pazartesi'den itibaren hafta içi her gün yeniden ekrana gelecek.