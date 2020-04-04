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Kanal D, 2. Sayfa programı yerine Aşk-ı Memnu dizisini yayınlama kararı aldı

Kanal D, hergün yayınlanan 2. Sayfa programının yerine bir dönemin fenomen dizisi Aşk-ı Memnu'yu yayınlama kararı aldı.

Kanal D, 2. Sayfa programı yerine Aşk-ı Memnu dizisini yayınlama kararı aldı
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Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını Türkiye'ye de sıçradı. Evlerinde karantinaya girerek  bu süreci  geçiren vatandaşlar sosyal medya hesaplarından Kanal D'ye seslenerek Aşk-ı Memnu dizisinin tekrar bölümlerinin yayınlanmasını istedi. Kanal D gelen çağrıya kulak vererek hergün yayınlanan 2.sayfa adlı magazin programının yerine Aşk-ı Memnu'yu yayınlama kararı aldı.

Aşk-ı Memnu yeniden ekranlara dönüyor 

Gelen çağrılar üzerine harekete geçen kanal ise hafta içi her gün 10.45'de yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programının gününü değiştirdi. 2. Sayfa programı koronavirüs tedbirleri kapsamında kısa bir süreliğine sadece Cumartesi ve Pazar günü yayınlanacak. Hafta içi her gün ise başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat'in paylaştığı Aşk-ı Memnu dizisi yayınlanacak. Dizi, 06 Nisan Pazartesi'den itibaren hafta içi her gün yeniden ekrana gelecek.

Kanal D, 2. Sayfa programı yerine Aşk-ı Memnu dizisini yayınlama kararı aldı

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