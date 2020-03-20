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Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan'ın iç çamaşırlı ev pozu olay oldu!

Çektiği YouTube videolarıyla fenomen olan Duygu Özaslan iç çamaşırlı ev pozunu paylaştı. Özaslan'ın pozu takipçilerinden binlerce beğeni ve yorum aldı.

Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan'ın iç çamaşırlı ev pozu olay oldu!
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Türkiye'nin en popüler YouTuberlarından Duygu Özaslan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Banyoda dünyaca ünlü markalı iç çamaşırıyla verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sunan Özaslan'ı takipçileri beğeni yağmuruna tuttu.

Beğeni yağmuruna tutuldu

İstanbul Üniversitesi İspanyol Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde okurken, eğitimini yarıda bırakarak Youtube'a yönelen ve çektiği videolar ile binlerce takipçiye ve üne kavuşan Duygu Özaslan, koronavirüs salgınına karşı tedbir almak için vaktini evde geçiriyor. Bu süreçte ev hallerini sık sık Instagram hesabından paylaşan Özaslan, cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekleyerek banyoda iç çamaşırlı bir pozunu paylaştı. Özaslan'ın paylaşımı kısa süre içinde takipçilerinden 80 binin üzerinde beğeni aldı.

 

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