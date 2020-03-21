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Koronavirüsten koruduğunu söyleyerek önerdiği ilaç için bakanlıktan onay alınmadığı ortaya çıktı!

Şeyma Subaşı, Seda Sayan, Ebru Akel gibi isimlerin koronavirüsten koruduğunu söyleyerek tavsiye ettiği ilaç için bakanlıktan onay alınmadığı ortaya çıktı.

Koronavirüsten koruduğunu söyleyerek önerdiği ilaç için bakanlıktan onay alınmadığı ortaya çıktı!
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Sosyal medya hesaplarından sık sık kendilerine gelen ürünlerin tanıtımını yapan ünlü isimlerin "Koronavirüse karşı etkili" diyerek önerdiği No-Attack isimli ilacın bakanlıktan onaylı olmaması ve firmanın adres kısmında "Yalan dolan mahallesi" yazması gündeme bomba gibi düştü. 

Bakanlık onayı olmayan ilacı tanıttılar

Sözcü'de yer alan habere göre: Şeyma Subaşı, Seda Sayan, Seren Serengil, Demet Şener, Ebru Akel, Perihan Savaş, Gizem Hatipoğlu ve Seda Akgül gibi isimler, sosyal medya hesaplarından dünyayı etkisi altına alan ve binlerce kişinin hayatını kaybettiği koronavirüsten korunmak için No-Attack isimli ilacı önerdi.

Koronavirüsten koruduğunu söyleyerek önerdiği ilaç için bakanlıktan onay alınmadığı ortaya çıktı!

''Yalan dolan mahallesi''
Sosyal medyada yer alan bir hesabın iddiasına göre: Bu takviye edici ürünün satıldığı web sitesinde de, kayıt adresi olarak "yalan dolan mahallesi" ibaresi yer alıyor. Yaptığı araştırma sonucunda ki bunların görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan kullanıcı, yeni çıkan bu ürünün web sitesinin de hayali bir firma olduğunu ortaya çıkardı… Marka hakkındaki bir başka iddia ise web sitesinin Google kaydının olmadığı… Yani tamamen kısa sürede kazanç elde edip kapanan sitelerden biri.

Koronavirüsten koruduğunu söyleyerek önerdiği ilaç için bakanlıktan onay alınmadığı ortaya çıktı!

''Korono dahil tüm grip türlerinden koruyor''

Ünlü isimler, 16 Mart tarihinde piyasaya çıktığını belirlenen ilacı takipçilerine "Bağışıklık sistemini güçlendiriyor, vücut direncini artırıyor. Hatta enfekte olmuşsanız bile kolaylıkla atlatmanızı sağlıyor. Corona da dahil tüm grip türlerine karşı bağışıklık sisteminizi güçlendiriyor" diyerek tanıttı.

Koronavirüsten koruduğunu söyleyerek önerdiği ilaç için bakanlıktan onay alınmadığı ortaya çıktı!

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